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Пенсійний фонд пояснив, як отримати додаткові виплати на опалення взимку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пенсійний фонд пояснив, як отримати додаткові виплати на опалення взимку
Українці можуть отримати додаткові виплати на дрова та вугілля
фото: Pexels

ПФУ нагадав, як надати згоду на збір, передачу та обробку своїх персональних даних, щоб отримати підтримку в опалювальному сезоні 

Щоб отримати додаткові виплати на дрова та вугілля за рахунок міжнародних партнерів, одержувач субсидії/пільги має надати згоду на збір, передачу та обробку своїх персональних даних. Зробити це потрібно до 1 грудня 2023 року. Про це повідомив Пенсійний фонд України (ПФУ).

Як надати згоду на передачу та обробку персональних даних

У відомстві розповіли, що є три способи надання згоди на передачу та обробку персональних даних партнерам для отримання додаткової підтримки в опалювальному сезоні 2023-2024 років:

  • відповісти на отримане смс-повідомлення;
  • через особистий кабінет субсидіанта/пільговика на вебпорталі електронних послуг ПФУ;
  • шляхом подання заяви (довільної форми) до будь-якого зручного сервісного центру ПФУ.

Водночас особам, які набули право на отримання виплати житлової субсидії або пільги на придбання твердого пічного побутового палива і які раніше вже надавали згоду на збір, передачу та обробку своїх персональних даних Міністерству соціальної політики або Пенсійному фонду України для виплати будь-якої іншої грошової допомоги від міжнародних організацій, повторно надавати таку згоду не потрібно.

Як надати згоду на вебпорталі ПФУ 

Ті одержувачі додаткових виплат, які раніше не надавали згоду, у своїх особистих кабінетах на вебпорталі електронних послуг ПФУ у розділі «Мої повідомлення» отримали сповіщення про необхідність надати згоду на збір, передачу та обробку своїх персональних даних та даних членів їхнього домогосподарства.

Для надання згоди таким особам необхідно:

  1. У вкладці «Дистанційне інформування», у разі надання згоди, поставити позначку навпроти поля «Згода на передачу та обробку персональних даних урядам іноземних держав, міжнародним організаціям, донорським установам для отримання додаткової підтримки населенням, в тому числі на придбання твердого пічного побутового палива в опалювальному сезоні 2023-2024 років» та натиснути кнопку «Зберегти».
  2. Після передачі інформації відповідна ознака встановиться в електронній особовій справі одержувача житлової субсидії/пільги.

Також одержувачі додаткової підтримки, які раніше не надавали згоду на збір, передачу та обробку персональних даних, отримали від ПФУ на номери телефонів, зазначені в їх особових справах, смс-повідомлення, у якому зазначений спосіб надання такої згоди.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України за підтримки партнерів запускає експериментальний проєкт щодо додаткового забезпечення населення дровами. 

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Теги: опалення комуналка субсидія Пенсійний фонд зима

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