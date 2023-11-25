Пенсійний фонд пояснив, як отримати додаткові виплати на опалення взимку

ПФУ нагадав, як надати згоду на збір, передачу та обробку своїх персональних даних, щоб отримати підтримку в опалювальному сезоні

Щоб отримати додаткові виплати на дрова та вугілля за рахунок міжнародних партнерів, одержувач субсидії/пільги має надати згоду на збір, передачу та обробку своїх персональних даних. Зробити це потрібно до 1 грудня 2023 року. Про це повідомив Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Як надати згоду на передачу та обробку персональних даних

У відомстві розповіли, що є три способи надання згоди на передачу та обробку персональних даних партнерам для отримання додаткової підтримки в опалювальному сезоні 2023-2024 років:

відповісти на отримане смс-повідомлення;

через особистий кабінет субсидіанта/пільговика на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

шляхом подання заяви (довільної форми) до будь-якого зручного сервісного центру ПФУ.

Водночас особам, які набули право на отримання виплати житлової субсидії або пільги на придбання твердого пічного побутового палива і які раніше вже надавали згоду на збір, передачу та обробку своїх персональних даних Міністерству соціальної політики або Пенсійному фонду України для виплати будь-якої іншої грошової допомоги від міжнародних організацій, повторно надавати таку згоду не потрібно.

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Як надати згоду на вебпорталі ПФУ

Ті одержувачі додаткових виплат, які раніше не надавали згоду, у своїх особистих кабінетах на вебпорталі електронних послуг ПФУ у розділі «Мої повідомлення» отримали сповіщення про необхідність надати згоду на збір, передачу та обробку своїх персональних даних та даних членів їхнього домогосподарства.

Для надання згоди таким особам необхідно:

У вкладці «Дистанційне інформування», у разі надання згоди, поставити позначку навпроти поля «Згода на передачу та обробку персональних даних урядам іноземних держав, міжнародним організаціям, донорським установам для отримання додаткової підтримки населенням, в тому числі на придбання твердого пічного побутового палива в опалювальному сезоні 2023-2024 років» та натиснути кнопку «Зберегти». Після передачі інформації відповідна ознака встановиться в електронній особовій справі одержувача житлової субсидії/пільги.

Також одержувачі додаткової підтримки, які раніше не надавали згоду на збір, передачу та обробку персональних даних, отримали від ПФУ на номери телефонів, зазначені в їх особових справах, смс-повідомлення, у якому зазначений спосіб надання такої згоди.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України за підтримки партнерів запускає експериментальний проєкт щодо додаткового забезпечення населення дровами.