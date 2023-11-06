Окупанти обстріляли Донецьку область: є загиблий

Унаслідок атаки за кермом легкового автомобіля загинув 32-річний водій

Російські загарбники увечері 6 листопада обстріляла дорогу біля Красногорівки Донецької області, загинув водій автівки. Про це повідомляє речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва в коментарі «Суспільному».

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«6 листопада о 17:00 російські війська зі ствольної артилерії обстріляли автодорогу, яка розташована поблизу міста Красногорівка. Внаслідок атаки за кермом легкового автомобіля загинув 32-річний водій», – зазначила речниця.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Раніше повідомлялося, що у неділю 5 листопада під обстріл російських загарбників потрапив житловий будинок у Херсоні. Унаслідок цього є постраждалий.

Також російські загарбники обстріляли Корабельний район Херсона. Унаслідок цього поранення отримали троє людей.

Нагадаємо, триває 621-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.