ТЕС ДТЕК стали найбільшими платниками екологічного податку – ЗМІ

ДТЕК в умовах світової енергетичної кризи імпортувала в Україну рекордні 1,2 млн тонн вугілля

Загальні надходження до бюджету від екологічного податку за 10 місяців 2021 року склали 4 млрд грн

ТЕС ДТЕК Енерго за 10 місяців 2021 року перерахували в державний і місцеві бюджети понад 1,1 млрд грн екологічного податку.

Про це свідчать дані видання «Слово і діло».

Загальні надходження до бюджету від екологічного податку за цей період склали 4 млрд грн.

На другому місці після ДТЕК за кількістю сплачених коштів виявився «Енергоатом» – з сумою платежів 783 млн грн.

Державне підприємство «Центренерго» сплатило до бюджету трохи більше 392 млн грн.

Раніше повідомлялось, що ДТЕК Бурштинська ТЕС за останні 5 років інвестувала в екомодернізацію 372 млн грн.

Нагадаємо, ДТЕК в умовах світової енергетичної кризи імпортувала в Україну рекордні 1,2 млн тонн вугілля. У компанії це рішення пояснили бажанням врятувати енергосистему від дефіциту потужності й аварій в опалювальний сезон.