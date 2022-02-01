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    Економіка та фінанси

    ТЕС ДТЕК стали найбільшими платниками екологічного податку – ЗМІ

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    ДТЕК в умовах світової енергетичної кризи імпортувала в Україну рекордні 1,2 млн тонн вугілля - ТЕС ДТЕК стали найбільшими платниками екологічного податку – ЗМІ
    ДТЕК в умовах світової енергетичної кризи імпортувала в Україну рекордні 1,2 млн тонн вугілля

    Загальні надходження до бюджету від екологічного податку за 10 місяців 2021 року склали 4 млрд грн

    ТЕС ДТЕК Енерго за 10 місяців 2021 року перерахували в державний і місцеві бюджети понад 1,1 млрд грн екологічного податку.

    Про це свідчать дані видання «Слово і діло».

    Загальні надходження до бюджету від екологічного податку за цей період склали 4 млрд грн.

    На другому місці після ДТЕК за кількістю сплачених коштів виявився «Енергоатом» – з сумою платежів 783 млн грн.

    Державне підприємство «Центренерго» сплатило до бюджету трохи більше 392 млн грн.

    Раніше повідомлялось, що ДТЕК Бурштинська ТЕС за останні 5 років інвестувала в екомодернізацію 372 млн грн.

    Нагадаємо, ДТЕК в умовах світової енергетичної кризи імпортувала в Україну рекордні 1,2 млн тонн вугілля. У компанії це рішення пояснили бажанням врятувати енергосистему від дефіциту потужності й аварій в опалювальний сезон.

    Теги: ТЕС вугілля опалювальний сезон Енергоатом ДТЕК Центренерго
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    ТЕС ДТЕК стали найбільшими платниками екологічного податку – ЗМІ