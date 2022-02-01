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    У Швейцарії навчилися робити зелений водень із бананової шкірки

    нова енергія
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    Банани показали себе з незвичайного боку - У Швейцарії навчилися робити зелений водень із бананової шкірки

    Банани показали себе з незвичайного боку

    Фото: h2-view.com

    Бананова шкірка виявилася ефективнішою, ніж апельсинові кірки та шкаралупа кокосових горіхів

    Дослідники зі Швейцарського федерального технологічного інституту у Лозанні розробили інноваційний метод виробництва водню з використанням швидкого процесу фотопіролізу. Максимальний вихід водню з біовідходів, які зазнали випробувань, вийшов із бананової шкірки, – повідомляє H2 View.

    У новому методі застосовується піроліз із використанням ксенонової лампи. Цей метод застосовувався до різних джерел біомаси: бананової шкірки, кукурудзяних качанів, апельсинової кірки, кавових зерен і шкаралупи кокосових горіхів, які спочатку сушилися при 105°C протягом 24 годин, а потім подрібнювалися і просіювалися до стану тонкого порошку.

    У процесі фотопіролізу утворюються такі цінні кінцеві продукти, як екологічно чистий водень та вугілля у вигляді порошку. Водень використовується як паливо, а біовугілля можна використовувати як добрива, або для виробництва електродів.

    Біологічні відходи є унікальною можливістю для виробництва екологічно чистого енергоносія, замість того щоб просто викидатися на звалища. Це значно знизить забруднення навколишнього середовища, і одночасно сприятиме декарбонізації промисловості.

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    Теги: вугілля продукти технології водень
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    У Швейцарії навчилися робити зелений водень із бананової шкірки