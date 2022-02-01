У Швейцарії навчилися робити зелений водень із бананової шкірки

Бананова шкірка виявилася ефективнішою, ніж апельсинові кірки та шкаралупа кокосових горіхів

Дослідники зі Швейцарського федерального технологічного інституту у Лозанні розробили інноваційний метод виробництва водню з використанням швидкого процесу фотопіролізу. Максимальний вихід водню з біовідходів, які зазнали випробувань, вийшов із бананової шкірки, – повідомляє H2 View.

У новому методі застосовується піроліз із використанням ксенонової лампи. Цей метод застосовувався до різних джерел біомаси: бананової шкірки, кукурудзяних качанів, апельсинової кірки, кавових зерен і шкаралупи кокосових горіхів, які спочатку сушилися при 105°C протягом 24 годин, а потім подрібнювалися і просіювалися до стану тонкого порошку.

У процесі фотопіролізу утворюються такі цінні кінцеві продукти, як екологічно чистий водень та вугілля у вигляді порошку. Водень використовується як паливо, а біовугілля можна використовувати як добрива, або для виробництва електродів.

Біологічні відходи є унікальною можливістю для виробництва екологічно чистого енергоносія, замість того щоб просто викидатися на звалища. Це значно знизить забруднення навколишнього середовища, і одночасно сприятиме декарбонізації промисловості.