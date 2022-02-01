Ми вітаємо зусилля ДТЕК і інших компаній для накопичення вугілля на ТЕС – голова НКРЕКП

ДТЕК придбав за кордом 1,7 млн тон вугілля, з яких 1,2 млн тон уже поставлені на ТЕС

Завдяки імпорту вугілля з США і Колумбії приватними ТЕС, його запаси в січні зросли майже в 2 рази

НКРЕКП відзначила активну роботу ДТЕК Ріната Ахметова та інших операторів ТЕС по закупівлі і поставці вугілля на склади.

Про це заявив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк на засіданні 1 лютого.

«Треба зважити, ми дійсно бачимо, що всі три компанії – в першу чергу ДТЕК, але також і «Центренерго» й «Донбасенерго» – які зусилля вони докладають для накопичення вугілля. Ми бачимо, що навіть якщо порівняти з минулим роком, у нас сьогодні майже 800 тис. т, а минулого року було 600 тис. т», – зазначив Тарасюк.

Він наголосив, що формально ТЕС допустили порушення ліцензійних умов, однак з огляду на їх зусилля з закупівлі вугілля в умовах світової енергетичної кризи, регулятор йде на зустріч виробникам і відмовляється від штрафів.

«Так, 800 тис. т. – це менше ніж гарантовані обсяги і формально є порушення, але я пропоную піти на зустріч компаніям і винести попередження», – зазначив Тарасюк.

Нагадаємо, завдяки активному імпорту вугілля з США і Колумбії приватними ТЕС, в першу чергу ДТЕК, запаси вугілля в січні зросли майже в 2 рази. ДТЕК придбав за кордом 1,7 млн тон вугілля, з яких 1,2 млн тон уже поставлені на ТЕС.