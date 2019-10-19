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    Економіка та фінанси

    Трамп озвучив наступника міністра енергетики США

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    Ден Бройлетт може стати новим главою міненерго США - Трамп озвучив наступника міністра енергетики США
    Ден Бройлетт може стати новим главою міненерго США

    Дональд Трамп подякував Ріку Перрі «за видатну роботу»

    Президент США Дональд Трамп заявив у п’ятницю, що планує висунути нинішнього заступника міністра енергетики Дена Бройлета на заміну Ріка Перрі, який очолював це міністерство й також неофіційно відповідав за український напрям політики американської адміністрації.

    Про це президент США повідомив у Twitter.

    «Хочу подякувати міністру енергетики Ріку Перрі за видатну роботу, яку він зробив. Він піде наприкінці року, щоби реалізувати інші інтереси. Рік був чудовим губернатором Техасу та чудовим міністром енергетики», - написав глава Білого дому.

    Він також зауважив, що продовжує перебувати з Перрі в дружніх стосунках.

    «Водночас я радий номінувати заступника міністра Дена Бройлетта в якості нового міністра енергетики. Досвід Дена в цій сфері не має рівних. Професіонал з великої букви, я не сумніваюся, що Ден чудово справиться із завданням!»,- наголосив президент Трамп.

    Відзначимо, міністр Перрі залишиться на посаді до кінця року.

    Як відомо, міністр енергетики США Рік Перрі, який виявився причетним до скандалу навколо телефонної розмови президентів США і України, заявив Дональду Трампу про намір піти у відставку.

    За словами Перрі, його відставка не пов'язана з Україною.

    Раніше повідомлялося, що група американських бізнесменів, пов'язаних з президентом США Дональдом Трампом і його особистим адвокатом Руді Джуліані, намагалася домогтися зміни керівництва компанії «Нафтогаз».

    Також повідомлялося, що міністр енергетики США Рік Перрі пропонував президенту України Володимиру Зеленському ввести до складу правління НАК «Нафтогаз-України» американців.

    Серед кандидатів до складу правління були керівники енергетичних компаній із Техасу.

    Натомість Перрі визнав, що давав рекомендації українській державній газовій компанії «Нафтогаз», але запевнив, що робив це лише на прохання уряду України.  

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