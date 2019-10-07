ЗМІ: пов'язані із Джуліані бізнесмени намагалися змінити керівництво «Нафтогазу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бізнесменів пов’язують з адвокатом президента США Рудольфом Джуліані

Плани начебто не були реалізовані через поразку колишнього президента Петра Порошенка на виборах

Група бізнесменів, пов’язаних із адвокатом президента США Рудольфом Джуліані, хотіли зміни керівництво компанії НАК «Нафтогаз-України».

Про це повідомляє інформаційна агенція Associated Press.

Серед таких бізнесменів видання називає Лева Парнаса, Ігоря Фрумана та нафтового магната з Бока-Ратон Гаррі Саджіант III.

«Це коло бізнесменів і донорів республіканців рекламувало зв’язку з Джуліані та Трампом, намагаючись визначити нове вище керівництво великої державної газової компанії України. Їх план полягав у тому, щоб потім направити вигідні контракти в компанії, контрольовані союзниками Трампа», — заявило джерело видання.

Згідно з планами бізнесменів, Андрія Коболєва повинен був змінити Андрій Фаворов.

Повідомляється, що плани не були реалізовані через поразку колишнього президента Петра Порошенка на виборах 2019 року.

Раніше повідомлялося, що міністр енергетики США Рік Перрі пропонував президенту України Володимиру Зеленському ввести до складу правління НАК «Нафтогаз-України» американців.

Серед кандидатів до складу правління були керівники енергетичних компаній із Техасу.

До слова, Джуліані опублікував приватну переписку з експредставником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером і помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.