Не через Україну: міністр енергетики США назвав причину відставки



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Чинний міністр енергетики США Рік Перрі

Міністр залишиться на посаді до кінця року

Відставка міністра енергетики США Ріка Перрі не пов'язана з Україною.

Про це він сам заявив в ефірі телеканалу Fox News у п'ятницю, 18 жовтня.

«Це не має абсолютно нічого спільного з Україною, все впирається в останні вісім або дев'ять місяців - я досить часто поглядаю в сторону Техасу», - сказав Перрі, який раніше був губернатором цього штату.

За його словами, робота щодо України була сконцентрована на тому, аби переконатися, що вона не стане «заручницею» російського газу.

Відзначимо, міністр залишиться на посаді до кінця року. Ім'я його наступника незабаром назвуть.

Як відомо, міністр енергетики США Рік Перрі, який виявився причетним до скандалу навколо телефонної розмови президентів США і України, заявив Дональду Трампу про намір піти у відставку.

Раніше повідомлялося, що група американських бізнесменів, пов'язаних з президентом США Дональдом Трампом і його особистим адвокатом Руді Джуліані, намагалася домогтися зміни керівництва компанії «Нафтогаз».

Також повідомлялося, що міністр енергетики США Рік Перрі пропонував президенту України Володимиру Зеленському ввести до складу правління НАК «Нафтогаз-України» американців.

Серед кандидатів до складу правління були керівники енергетичних компаній із Техасу.

Натомість Перрі визнав, що давав рекомендації українській державній газовій компанії «Нафтогаз», але запевнив, що робив це лише на прохання уряду України.