У Міністерстві закордонних справ назвали строки нормандської зустрічі



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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко

За словами Вадима Пристайка, нормандська зустріч може відбутись у листопаді

У Міністерстві закордонних справ сподіваються, що нормандська зустріч відбудеться у листопаді. Про це заявив голова МЗС Вадим Пристайко під час години запитань до уряду.

Пристайко зазначив, що Росія, скоріше за все, готова провести цю зустріч.

Нагадаємо, у Росії озвучили нову умову для зустрічі Нормандської четвірки.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «формула Штайнмаєра» є «компромісним варіантом» виконання Мінських угод.

Як повідомлялося, Берлін підтвердив намір провести саміт Нормандської четвірки.

За словами Ангели Меркель, зустріч планується в Парижі.

Також президент Володимир Зеленський розповів, про що йтиметься на зустрічі Нормандської четвірки.

Зазначимо, Верховна Рада почала ранкове пленарне засідання годиною запитань до уряду. Члени Кабінету міністрів відповідають на питання щодо врегулювання конфлікту на сході України, а також на питання про стан і перспективи тарифної політики в Україні. Низка фракцій заздалегідь письмово повідомили, які питання будуть задавати членам уряду.

Як повідомлялось, Верховна Рада на пленарному засіданні 18 жовтня планувала провести першу годину запитань до уряду.

Як заявив Разумков на засіданні 15 жовтня, Верховна Рада 18 жовтня прийме держбюджет у першому читанні.

4 жовтня Рада схвалила програму діяльності Кабміну. Тож уряд прем’єр-міністра Олексія Гончарука отримав річний імунітет від відставки.

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