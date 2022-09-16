«Це дно». Експерт прокоментував заяву «Укренерго» про підготовку до зими

Експерт попередив про ризики масового переходу людей на електрообігрівачі з настанням холодів

В Національній енергетичній компанії «Укренерго» переконують, що енергомережа України впорається зі збільшеними навантаженням, якщо побутові споживачі почнуть масово переходити на обігрівачі. Водночас експерт у сфері житлово-комунального господарства Олег Попенко розкритикував заяву держкомпанії, звинувативши її очільник у некомпетентності.

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький нещодавно запевнив, що енергомережа України впорається зі збільшеними навантаженням, якщо побутові споживачі почнуть масово переходити на обігрівачі.

«По-перше, наша інфраструктура, можливо, і не наймодерновіша, якщо ми говоримо про мережі обленерго, втім не можна сказати, що вона вже така стара, що дихає на ладан», – заявив він у інтерв’ю шеф-редактору Obozrevatel Оресту Сохару.

Кудрицький вважає, що додаткове навантаження від електрообігрівачів «поміститься» у пропускну здатність мереж, тому що через війну споживання електроенергії в Україні значно зменшилось.

Очільник держкомпанії також додав, що мережі уже пройшли схоже випробування минулої зими.

«Через високу ціну на природний газ більшість споживачів, які могли це зробити, "сіли на розетку", тобто перейшли з опалення газом на електроопалення, де це було можливо і доцільно. Виробництво і споживання електроенергії в Україні збільшилося. Тобто ми вже певний стрес-сценарій для нашої енергосистеми – в плані того, що всі користуються електрообігрівачами, – проходили й не раз, і не в одному сезоні», – сказав Кудрицький, додавши, що він не прогнозує якихось системних проблем із через масове використання електрообігрівачів.

Своєю чергою сфері житлово-комунального господарства Олег Попенко, коментуючи заяву голова правління «Укренерго», назвав її «інтелектуальним дном».

«Укренерго» потрібно терміново на стажування до керуючих компаній всіх видів власності та в різних містах. Не розуміння таких питань викликає в мене питання адекватності заняття посади такими фахівцями. Як на мене, заяви такого рівня, це інтелектуальне дно», – написав він у Facebook.

Експерт зазначив, що електричні мережі в багатоквартирних будинках не ремонтувалися з дня їхнього будування.

«85% всього багатоквартирного фонду потребують негайного капітального ремонту (це дані Мінрегіону), в тому числі і негайної заміни електричних мереж. Перевірки в Києві роботи КП Керуючих компаній показала в багатьох будинках незадовільний стан щитових та самих мереж, і тут пан Кудрицький зі своєю заявою про те як все витримає», – зазначив він.

Попенко наголосив, що, відповідно до статистики, під час опалювального сезону кількість пожеж, пов’язаних з електрообладнанням зростає у кілька разів.

«Горить все від квартир, під'їздів до будинків. Горять лікарні бюджетні заклади та гинуть люди. Але, вочевидь, в «Укренерго» це невідомо», – написав експерт.

Додамо, що в Україні фіксується різке зростання попиту на електрообігрівачі.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться традиційно після 15 жовтня з урахуванням погодних умов.

Кабінет міністрів розширив перелік пріоритетних видатків державного бюджету, внісши до нього витрати підготовки об’єктів комунальної інфраструктури до проходження наступного опалювального періоду з місцевих бюджетів.

Також Кабмін попередив, що мінімальна температура опалення взимку знизиться.

Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, де очікується найскладніша ситуація під час опалювального сезону.

Додамо, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів. Протягом дії воєнного стану та шести місяців після його закінчення в Україні запроваджується мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів. Це означає, що тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зміняться.