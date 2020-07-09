Заворушення в Сербії: посольство спростувало фейк про «найманців з України» серед протестувальників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Белграді з 7 липня не вщухають масові протести, викликані заявою президента про плани знову ввести комендантську годину Фото: Nenad Vujanović/Alo!

Фейки про «український сценарій» і причетність українців до протестів в Сербії поширюють російські і проросійські інформаційні ресурси, зазначили у посольстві України

Посольство України в Сербії спростувало інформацію про причетність України або українців до заворушень у Белграді, що спалахнули через плани уряду посилити карантин.

Про це йдеться в заяві посольства.

У заяві говориться, що фейки про «український сценарій» і причетність українців до протестів в Сербії поширюють російські і проросійські інформаційні ресурси. Українські дипломати закликали сербські ЗМІ не поширювати неправдиву інформацію.

«Посольство України в Сербії офіційно заявляє, що держава Україна жодним чином не втручається у внутрішньополітичну ситуацію в Сербії,.. і не володіє інформацією про участь громадян України в останніх подіях в Сербії», - заявили в дипмісії.

Напередодні сербське видання Alo написало, що в протестах беруть участь «найманці з України»: члени приватної військової компанії Blackwater, громадяни Сербії, які воювали на Донбасі на боці української армії.

Нагадаємо, що в столиці Сербії Белграді з 7 липня не вщухають масові протести, викликані заявою президента про плани знову ввести комендантську годину у зв'язку із зростанням числа виявлених випадків коронавірусу.

Як повідомлялося, у Сербії від 10 липня запровадять комендантську годину до 13 липня. У країні впродовж минулої доби на Covid-19 захворіло 300 людей, померли 13.