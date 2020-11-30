У 2021 році авіакомпанії отримають чистий збиток на $38 млрд

В IATA вважають, що авіакомпанії зможуть повернутися до показників 2019 роки не раніше 2024 року

Загальний пасажиропотік у наступному році збільшиться на 1 мільярд

Авіакомпанії у 2021 році отримають чистий збиток на 38,7 мільярда доларів або 13,78 мільярда на кожного пасажира. Про це йдеться у прогнозі Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), передає avianews.

За прогнозом, поліпшення слід очікувати лише у четвертому кварталі 2021 року, коли авіаперевізники перестануть агресивно скорочувати витрати та зростання попиту після відкриття кордонів.

Загальний пасажиропотік у наступному році збільшиться на 1 мільярд у порівнянні з 2020 роком до 2,8 мільярда людей, однак, підкреслюють в IATA, це все ще буде на 1,7 мільярда пасажирів менше, ніж у 2019 році.

В IATA вважають, що авіакомпанії зможуть повернутися до показників 2019 роки не раніше 2024 року. При цьому внутрішні ринки будуть відновлюватися швидше міжнародних.

Нагадаємо, що SkyUp анонсував польоти до дев’яти нових країн.

Напередодні SkyUp анонсував польоти з Києва до Берліна.

У жовтні стало відомо, що SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.

Нагадаємо, що до нового року в Україні з'явиться новий лоукостер. Перші рейси Bees запустить в Єгипет і почне роботу як чартерний перевізник. Повноцінний старт і початок виконання регулярних лоукост-рейсів компанія планує на квітень 2021 року. Зараз перевізник розробляє програму польотів на літній період.

Раніше Air Arabia відновила рейси в Україну, але тільки в одному напрямку. Польоти за маршрутом Київ – Шарджа виконуватимуться чотири рази на тиждень: щосереди, щопʼятниці, суботах і неділях.

До слова, авіакомпанії планують ввести обов'язкову вакцинацію пасажирів від Covid-19.