США хочуть укласти торговельну угоду з Британією після Brexit



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Одночасно Британія веде переговори щодо угоди про вільну торгівлю з ЄС, аби британські товари не підпадали під торговельні бар’єри після перехідного періоду - Міністр фінансів США Стів Мнучин

Планують домовитись до кінця 2020 року

У США до кінця року хочуть домовитись з Великою Британією про нову торгівельну угоду після Brexit. Про це заявив міністр фінансів США Стів Мнучин, повідомляє BBC.

За словами Мнучина, після того, як 31 січня відбудеться Brexit, Великобританія зможе вести переговори та підписувати нові торгові угоди з країнами, у яких немає існуючих угод з ЄС – як, наприклад, США.

Одночасно Британія також веде переговори щодо угоди про вільну торгівлю з ЄС, аби британські товари не підпадали під торговельні бар’єри після перехідного періоду.

«Ми говорили, що наша мета – ваша мета – намагатись досягти обидві ці торгові угоди цього року. І я думаю, що з позиції США ми готові виділити багато ресурсів. У Британії та США є дуже схожі економіки з великою орієнтацією на послуги, і я думаю, це будуть дуже важливі відносини», – сказав міністр фінансів.

Нагадаємо, королева Британії Єлизавета II підписала закон про Brexit, що дозволяє країні вийти з Євросоюзу 31 січня 2020 року.

А 24 січня голова Європейської ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели заплановану зустріч і підписали в Брюсселі угоду про Brexit.

Як повідомлялося, з наближенням виходу Великої Британії з ЄС Брюссель призначив досвідченого дипломата Жоао Вале де Альмейду власним послом у Лондоні. Вихід Британії з ЄС відбудеться опівночі 31 січня 2020 року.