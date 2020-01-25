ЄС призначив посла у Британії, що очолить дипмісію одразу після Brexit



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Жоао Вале де Альмейда має досвід роботи послом у США у 2010-2014 роках. До призначення головою місії у Лондоні він був послом ЄС в ООН

Вихід Британії з ЄС відбудеться опівночі 31 січня 2020 року

З наближенням виходу Великої Британії з ЄС Брюссель призначив досвідченого дипломата Жоао Вале де Альмейду власним послом у Лондоні.

Про це повідомляє агенція Anadolu.

«Португальський дипломат Жоао Вале де Альмейда у п’ятницю був призначений головою майбутньої дипломатичної місії ЄС у Великій Британії після Brexit, що відбудеться 31 січня», – йдеться у повідомленні.

Верховний представник ЄС Жозеп Боррелль заявив, що Альмейда очолить першу дипломатичну місію ЄС у Сполученому Королівстві з першого лютого.

У своїй заяві Боррелль зазначив, що місія ЄС у Лондоні також відповідатиме за Північну Ірландію, додавши, що місія у Лондоні буде представляти ЄС, оскільки Британія стане сторонньою державою для Євроспільноти.

Жоао Вале де Альмейда має досвід роботи послом у США у 2010-2014 роках. До призначення головою місії у Лондоні він був послом ЄС в ООН.

24 січня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Шарль Мішель підписали угоду про вихід Великої Британії з ЄC (Brexit), що відкриває шлях до ратифікації цього документу Європейським парламентом. Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон також підписав угоду про вихід Сполученого Королівства з Євроспільноти.

Вихід Британії з ЄС відбудеться опівночі 31 січня 2020 року.

Нагадаємо, економічні витрати Великої Британії на вихід з Європейського Союзу вже досягли 170 мільярдів доларів.

22 січня, парламент Великобританії схвалив так званий законопроект про Brexit – про умови виходу країни з ЄС.

Як повідомлялося, прем’єр Британії Джонсон підписав угоду щодо Brexit.