Британія переплавить пам’ятні монети через відстрочку Brexit



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На нових монетах буде напис «Дружба з усіма країнами» та позначка з датою виходу з ЄС

Планувалося, що обмежену партію в 10 тис. пам'ятних монет, приурочених до виходу Великої Британії з ЄС, буде продано колекціонерам

Британське казначейство розпочало переробку пам'ятних монет, приурочених до виходу Великої Британії з ЄС 31 жовтня у зв'язку з тим, що дату Brexit перенесли.

Як повідомляє ВВС, загалом буде переплавлено тисячі монет номіналом у 50 пенсів. У мінфіні Великої Британії зазначили, що кошти, витрачені на створення і виробництво цих монет, було взято не у платників податків, а з власних доходів Королівського монетного двору.

«Ми все-таки викарбуємо монети, які ознаменують вихід із ЄС, але вони ввійдуть в обіг тільки після того, як ми справді вийдемо (з ЄС - ред)», - сказав представник мінфіну.

За його словами, на нових монетах буде напис «Дружба з усіма країнами». На них також буде нанесено позначку з датою виходу з ЄС.

Спочатку планувалося, що обмежену партію в 10 тис. пам'ятних монет, приурочених до виходу Великої Британії з ЄС, буде продано колекціонерам. За кожну монету в 50 пенсів планувалося отримати 10 фунтів стерлінгів.

До слова, 29 жовтня британський парламент підтримав проведення дострокових виборів у грудні.

Як відомо, Євросоюз погодився відкласти вихід Британії з блоку до 31 січня 2020 року.

Згодом прем'єр Боріс Джонсон теж погодився на відстрочку Brexit.

У вівторок ЄС офіційно відтермінував Brexit.