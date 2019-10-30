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    Економіка та фінанси

    Британія переплавить пам’ятні монети через відстрочку Brexit

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    На нових монетах буде напис &laquo;Дружба з усіма країнами&raquo; та позначка з датою виходу з ЄС - Британія переплавить пам’ятні монети через відстрочку Brexit
    На нових монетах буде напис «Дружба з усіма країнами» та позначка з датою виходу з ЄС

    Планувалося, що обмежену партію в 10 тис. пам'ятних монет, приурочених до виходу Великої Британії з ЄС, буде продано колекціонерам

    Британське казначейство розпочало переробку пам'ятних монет, приурочених до виходу Великої Британії з ЄС 31 жовтня у зв'язку з тим, що дату Brexit перенесли.

    Як повідомляє ВВС, загалом буде переплавлено тисячі монет номіналом у 50 пенсів. У мінфіні Великої Британії зазначили, що кошти, витрачені на створення і виробництво цих монет, було взято не у платників податків, а з власних доходів Королівського монетного двору.

    «Ми все-таки викарбуємо монети, які ознаменують вихід із ЄС, але вони ввійдуть в обіг тільки після того, як ми справді вийдемо (з ЄС - ред)», - сказав представник мінфіну.

    За його словами, на нових монетах буде напис «Дружба з усіма країнами». На них також буде нанесено позначку з датою виходу з ЄС.

    Спочатку планувалося, що обмежену партію в 10 тис. пам'ятних монет, приурочених до виходу Великої Британії з ЄС, буде продано колекціонерам. За кожну монету в 50 пенсів планувалося отримати 10 фунтів стерлінгів.

    До слова, 29 жовтня британський парламент підтримав проведення дострокових виборів у грудні.

    Як відомо, Євросоюз погодився відкласти вихід Британії з блоку до 31 січня 2020 року.

    Згодом прем'єр Боріс Джонсон теж погодився на відстрочку Brexit.

    У вівторок ЄС офіційно відтермінував Brexit.

    Мінфін гроші Brexit Велика Британія монета
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