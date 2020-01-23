Міністерка освіти Новосад пояснила свою «невдалу» заяву про малу зарплату



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Раніше Ганна Новосад заявила, що її заробітної плати у 36 тисяч гривень не вистачить на дитину, якщо вона її народить

Очільниця Міністерства освіти і науки каже, що її посада не є способом заробляння великих статків

Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад вважає, що зарплата посадовців має відповідати їхнім конкретним результатам роботи.

Таку думку очільниця Міносвіти висловила у Facebook, коментуючи свою заяву про малу зарплат.

Новосад каже, що її посада не є способом заробляння великих статків. Її мотиватор - втілення змін, про які вона заяивла на початку роботи на посаді.

«Мене не влаштовує зарплата вихователя у 4 тисячі гривень, вчителя із 30-річним стажем у 8 тисяч чи робота науковців на 0.75 ставки. Я свідома того, що зміни у системі освіти і науки не відбудуться, якщо ми не почнемо нормально платити професійним людям. І це те, про що ми найбільше дискутуємо з Кабміном та Мінфіном. Одне з ключових завдань уряду в рамках реформ - зростання заробітних плат освітян та науковців», - заявила глава Міністерства освіти і науки.

Своє формулювання про малу зарплату в інтерв’ю вона назвала невдалим.

«Ми досі маємо значний розрив у доходах людей, до цього важливо ставитися чутливо. Але не менш важливо будувати суспільство, де кожен може власними знаннями та чесною роботою досягати більшого. І це буде не соромно», - резюмувала Новосад.

Раніше Ганна Новосад заявила, що її заробітної плати у 36 тисяч гривень не вистачить на дитину, якщо вона її народить. За її словами, після завершення роботи у міністерстві вона не матиме заощаджень, бо зі своєї зарплати багато витрачає на поточні витрати, які потрібні на утримання офісу.

Зазначимо, що Новосад в грудні минулого року отримала 138 412 грн, зокрема надбавки – 42 412 грн та премії 96 000 грн. У вересні її заробітна плата становила 38 288 грн, в жовтні – 37 981 грн, в листопаді – 39 103 грн. Таким чином, середня плата за 2019 рік склала 63 446 грн.

До слова, президент Володимир Зеленський заявляв, що з міністрами, які не згодні з зарплатою, доведеться прощатися.