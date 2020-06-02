У світі з'явився новий мільярдер



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Після розлучення 49-річна Юань Ліпінг отримала 161,3 мільйона акцій компанії

Після розлучення 49-річна Юань Ліпінг отримала 161,3 мільйона акцій компанії Shenzhen Kangtai Biological Products

У світі стало одним мільярдером більше. Новачком в списку найбагатших людей планети стала Юань Ліпінг (Yuan Liping) - колишня дружина китайського магната, голови фармацевтичної компанії Shenzhen Kangtai Biological Products Дю Веймінь (Du Weimin).

Про це пише Bloomberg.

Після розлучення 49-річна Юань Ліпінг отримала 161,3 мільйона акцій компанії. Вартість пакету паперів оцінюється в 3,2 мільярда доларів.

У 2011-2018 роках Юань Ліпінг займала пост директора у фармацевтичній компанії чоловіка. В даний час вона очолює підрозділ Shenzhen Kangtai Biological Products в Пекіні - Beijing Minhai Biotechnology.

У 2019 року в результаті розлучення найбагатшої людини планети, засновника Amazon Джеффа Безоса його колишня дружина Маккензі також з'явилася в списку найбільш заможних людей планети.

За результатами угоди про розподіл майна вона отримала майже 40 мільярдів доларів. В даний час її статки уже збільшилися на 10 мільярдів, свідчать дані Bloomberg Billionaire Index.