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    Шмигаль обіцяє, що КПВВ «Станиця Луганська» відновить роботу за добу

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    Поблизу контрольного пункту в&rsquo;їзду-виїзду &laquo;Станиця Луганська&raquo; основні осередки вогню локалізовані. КПВВ тимчасово закритий. Тривають роботи з ліквідації наслідків пожежі - Шмигаль обіцяє, що КПВВ «Станиця Луганська» відновить роботу за добу
    Поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» основні осередки вогню локалізовані. КПВВ тимчасово закритий. Тривають роботи з ліквідації наслідків пожежі

    Значних втрат в інфраструктурі немає, тому як тільки зникне задимлення, можна буде відновити роботу, - прем'єр

    Роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» можна буде відновити за добу, як тільки зникне задимлення. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    «На даний момент дійсно у «Станиці Луганській» пропускний пункт постраждав. Постраждав один модуль, він вигорів, а решту вдалося відстояти. Значних втрат в інфраструктурі немає, тому як тільки буде змога, зникне задимлення, буквально доба часу, і його можна буде відновити. Важливо, щоб там припинилися задимлення, спокійна була ситуація вже добу, і робота може бути відновлена», – сказав Шмигаль.

    Прикордонники повідомили, що поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» основні осередки вогню локалізовані. КПВВ тимчасово закритий. Тривають роботи з ліквідації наслідків пожежі.

    Як повідомили у ДСНС, на сьогодні площа пожеж в Луганській області складає 13 тисяч гектар. До ліквідації вогню залучено понад 2,5 тисяч людей та 264 одиниці техніки. Вогонь намагаються загасити літаками АН-32П та вертольотами Мі-8. Здійснено 60 скидів (246 т води).

    Нагадаємо, в Луганській області 30 вересня спалахнули масштабні лісові пожежі. За уточненою інформацією МВС, жертвами пожеж стали 9 людей, 17 були госпіталізовані.

    До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вирішив особисто оцінити масштаби пожеж на Луганщині.

    1 жовтня пожежа пошкодила КПВВ «Станиця Луганська». На контрольно-пропускному пункті вже частково пошкоджено елементи інфраструктури

    Раніше стало відомо, що на Луганщині через масштабну пожежу евакуюють село Олександрівка Новоайдарського району.

    пожежа прикордонники Луганщина ДСНС КПВВ робота Денис Шмигаль
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