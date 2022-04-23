  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Суд наклав арешт на комбінат російського мільярдера

    Суд наклав арешт на ГЗК російського мільярдера Шелкова в Україні - Суд наклав арешт на комбінат російського мільярдера
    Суд наклав арешт на ГЗК російського мільярдера Шелкова в Україні
    фото з відкритих джерел

    Керівництво комбінату підозрюють в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн

    Співробітники Бюро економічної безпеки викрили керівництво одного із гірничо-збагачувальних комбінатів України в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн. А суд наклав арешт на 100% корпоративних прав товариства та на рахунки зазначеного підприємства у банках. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

    Слідством встановлено, що згадане підприємство протягом 2020-2021 років здійснювало експорт видобутої титановмісної сировини на адресу підприємств Російської Федерації та Республіки Білорусь, хоча за документами постачало сировину нібито австрійській компанії.

    Вартість реалізованої продукції, за даними БЕБ, було умисно занижено на загальну суму понад 56 млн грн, що призвело до втрат бюджету у вигляді несплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн.

    Директору гірничо-збагачувального комбінату за фактом умисного ухилення від сплати податку на прибуток повідомили про підозру.

    За даними «Економічної правди», йдеться про ТОВ «Демурінський ГЗК». Комбінат розробляє Вовчанське родовище на Дніпропетровщині і зареєстрований на кіпрську офшорну компанію «Лімпіеза Лімітед», кінцевим бенефіціаром якої є російський мільярдер Михайло Шелков (статки - 1,5 млрд доларів).

    Шелков – заступник голови ради директорів російської «ВСМПО-Авісма», найбільшого російського постачальника титану. У минулому очолював одну з дочок «Рособоронекспорта» під керівництвом Сергія Чемезова, підсанкційного олігарха, який зараз очолює компанію-гіганта з виробництва зброї «Ростєх».

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Суд наклав арешт на комбінат російського мільярдера