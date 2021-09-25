Денісова передала омбудсмену Туреччини список кримських політв'язнів Кремля
Денісова поінформувала Шерефа Малкоча про переслідування за політичними мотивами Росією 121 громадянина України
Під час зустрічі із Малкочем Денісова подякувала «за незмінну позицію Президента Туреччини щодо незаконної окупації Криму, допомогу і тиск на РФ, з метою визволення незаконно затриманих окупантами кримських активістів».
Вона поінформувала Шерефа Малкоча про переслідування за політичними мотивами Росією 121 громадянина України та передала йому список з іменами 86 кримських татар, які перебувають в ув’язненні на території РФ і тимчасово окупованого Криму. Денісова також звернулася з проханням сприяти усіма можливими засобами поверненню українських політв'язнів на Батьківщину.
«У свою чергу, Шереф Малкоч пообіцяв посилити співпрацю й допомогу в боротьбі за повернення українських громадян і територій», – зазначила уповноважена ВР.
За її словами, сторони також обговорили подальшу взаємодію у питаннях протидії торгівлі людьми. Сторони домовилися про створення міжнародної платформи омбудсменів для напрацювання рекомендацій щодо протидії цьому явищу.
«Продовжуватимемо й надалі діалог між інститутами омбудсменів України та Турецької Республіки в рамках укладеної угоди про співробітництво», – наголосила Денісова.
Раніше, окупанти висунули звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову у вчиненні нібито диверсії. Раніше його підозрювали в «пособництві».
Підконтрольний Кремлю «суд» в окупованому РФ Сімферополі заарештував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова на два місяці.
Нагадаємо, Офіс генерального прокурора України взяв на контроль ситуацію із затриманням в окупованому Криму Нарімана Джелялова, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу. Слідство отримало інформацію, що окупанти катували Джелялова.
4 вересня, у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».
Глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що затриманого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляова утримували у наручниках, з мішком на голові, а після висунули підозру в диверсії.