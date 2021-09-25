Денісова передала омбудсмену Туреччини список кримських політв'язнів Кремля

Денісова поінформувала Шерефа Малкоча про переслідування за політичними мотивами Росією 121 громадянина України

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова передала головному омбудсмену Туреччини Шерефу Малкочу список кримських татар – політ'вязнів Кремля. Про це Денісова повідомила в Telegram.

Під час зустрічі із Малкочем Денісова подякувала «за незмінну позицію Президента Туреччини щодо незаконної окупації Криму, допомогу і тиск на РФ, з метою визволення незаконно затриманих окупантами кримських активістів».

Вона поінформувала Шерефа Малкоча про переслідування за політичними мотивами Росією 121 громадянина України та передала йому список з іменами 86 кримських татар, які перебувають в ув’язненні на території РФ і тимчасово окупованого Криму. Денісова також звернулася з проханням сприяти усіма можливими засобами поверненню українських політв'язнів на Батьківщину.

«У свою чергу, Шереф Малкоч пообіцяв посилити співпрацю й допомогу в боротьбі за повернення українських громадян і територій», – зазначила уповноважена ВР.

За її словами, сторони також обговорили подальшу взаємодію у питаннях протидії торгівлі людьми. Сторони домовилися про створення міжнародної платформи омбудсменів для напрацювання рекомендацій щодо протидії цьому явищу.

«Продовжуватимемо й надалі діалог між інститутами омбудсменів України та Турецької Республіки в рамках укладеної угоди про співробітництво», – наголосила Денісова.

Раніше, окупанти висунули звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову у вчиненні нібито диверсії. Раніше його підозрювали в «пособництві».

Підконтрольний Кремлю «суд» в окупованому РФ Сімферополі заарештував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова на два місяці.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора України взяв на контроль ситуацію із затриманням в окупованому Криму Нарімана Джелялова, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу. Слідство отримало інформацію, що окупанти катували Джелялова.

4 вересня, у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

Глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що затриманого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляова утримували у наручниках, з мішком на голові, а після висунули підозру в диверсії.

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