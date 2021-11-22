Підписання договору «Енергоатома» з американцями: сайт компанії атакували хакери

Внаслідок атаки з сайту зникли всі публікації пресслужби

22 листопада офіційний вебсайт Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» піддався хакерській атаці. Про це повідомила пресслужба компанії.

Відтоді на сайті немає доступу до публікацій пресцентру за весь час роботи компанії. Наразі, згідно з повідомленням пресслужби, фахівці роблять усе можливе для відновлення доступу до інформаційного ресурсу.

Окремо наголошується на тому, що атака відбулася щойно були підписані історичні угоди між ДП «НАЕК «Енергоатом» і американською компанією Вестінгауз щодо будівництва двох нових енергоблоків за технологією АР1000 на Хмельницькій АЕС.

Слід зазначити, що раніше будівництво енергетичних блоків на атомних електростанціях в Україні здійснювалося за російськими технологіями. Виробництвом двох енергоблоків Хмельницької АЕС раніше займалася Skoda JS – чеська компанія із групи, яку контролює російський «Газпромбанком».

Також раніше повідомлялося, що в Южноукраїнську відбулася презентація проєкту «Цифрова енергетична станція», що передбачає майнінг криптовалют на потужностях Южно-Української атомної електростанції.

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