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    Кабмін порушив верховенство права при розподілі коштів для виплати боргів за зелений струм – економіст

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    Кабмін порушив верховенство права при розподілі коштів для виплати боргів за зелений струм – економіст

    Коли інвестор приходить, він вимагає одного – верховенства права, тобто правила гри – Фурса

    Кабмін порушив верховенство права при непропорційному розподілі європейських коштів для виплати боргів інвесторам у відновлювану енергетику, заявив в ефірі каналу «Україна 24» економіст Сергій Фурса.

    «Останні два тижні дуже перелякані були іноземні інвестори саме через цю інформацію. І майже всі розмови точилися саме навколо цієї інформації. Це дуже негативний сигнал для будь-якого інвестора», – сказав Фурса.

    За його словами, борги мають виплачуватися, але в ситуації, яку створив Кабмін, цей процес повністю порушено і довіри до уряду немає.

    «Чому це дуже негативно взагалі для інвестиційного клімату країни? Тому що коли інвестор приходить, він вимагає одного – верховенства права, тобто правила гри. А коли держава просто в певний момент часу вирішує, що вона не любить когось конкретного і можу дозволити собі не платити йому, то наступного разу держава може не любити когось іншого і також тиснути на нього. А оскільки це не може бути прогнозованим, то це просто руйнує бізнес-середовище», – сказав Фурса.

    Як повідомлялось, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед »зеленими» інвесторами із коштів цільових «зелених» єврооблігацій під державні гарантії.

    15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

    ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

    Світові ринки відреагували падінням котирувань українських цінних паперів і підвищенням ризику дефолту країни на 20%.

    Теги: Кабмін ДТЕК уряд альтернативна енергетика
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    Кабмін порушив верховенство права при розподілі коштів для виплати боргів за зелений струм – економіст