Україна експортуватиме чорну ікру до Саудівської Аравії

Дозвіл на експорт почне діяти з 1 грудня

Україна та Саудівська Аравія погодили форму сертифіката на продукти, що експортуються з України та походять від водних тварин (ікра, морепродукти тощо). Про це повідомляє Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Вказано, що узгодження сертифіката стало результатом роботи, проведеної дипломатами МЗС України та спеціалістами Держспоживслужби з колегами із Саудівської Аравії. Зазначена форма документа набуває чинності вже 1 грудня.

«Ринок Саудівської Аравії є вкрай важливим для України. З кожним роком наші експортери отримують на ньому все більше можливостей. Це стосується виробників м'яса, молока, меду, яєць. Тепер же українські виробники отримали бажану можливість експортувати до Королівства продукти, що походять від водних тварин. Якщо конкретно, то ми очікуємо на експорт до Саудівської Аравії чорної ікри українського виробництва», – зазначила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Відповідно до угоди, потенційні експортери повинні пройти процедуру акредитації для отримання права на експорт продуктів для споживання людиною.

Нагадаємо, ціна на картоплю, що йде з України на експорт, принаймні, в п’ять разів нижча тієї, за яку українцям доводиться її купувати на споживчому ринку.

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