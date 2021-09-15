Картопля дорожчає. Експерт дав пораду, як зробити запаси

Цього року фермери були змушені призупиити збір врожаю картоплі через аномальну сухість землі

Різке зростання ціни на картоплю в Україні спричинене дефіцитом на ринку

Картопля в Україні дорожчає протягом останніх тижнів. За місяць ціна на неї зросла майже вдвічі – з 8 до 15 грн за кілограм. Це відбувається через сухість землі, що змушує деяких фермерів призупиняти збір врожаю, спричиняючи дефіцит на ринку. Така непевність примушує багатьох українців замислитися над тим, щоб запастися картоплею на зиму.

Для того, щоб запаси картоплі не почали псуватися вже за тиждень, варто звертати увагу на сорт коренеплоду, який слід купляти. Про це в ефірі програми «Ранок з Україною» розповів керівник відділу продажу картопляного підприємства Сергій Бородавко.

«Краще купувати пізні сорти, такі як «Рудольф», «Пікассо» – вони добре зберігаються – можуть спокійно долежати до квітня-травня», – порадив фахівець.

Він також зазначив, що відрізнити ранній сорт картоплі від пізнього можна за візуальними ознаками: у пізніх сортів шкірка більш груба. Також важливо переконатися, що серед придбаної картоплі немає пошкодженої, бо одна така може зіпсувати весь запас. Тож купувати картоплю аграрії радять лише в сітці, незалежно від об’єму.

Також експерти не радять зберігати картоплю у холодильнику чи будь-якому прохолодному місці.

«Під час зберігання в низьких температурах крохмаль переходить у цукри і потім картопля матиме солодкуватий присмак. Найкраще сховати в темне місце, наприклад, під раковину. Тільки треба пильнувати за рівнем вологи. На допомогу прийдуть народні методи – поряд з картоплею помістити ті культури, які на себе забирають більше вологи, такі, наприклад, як буряк чи морква», – коментує експерт.

Нагадаємо, раніше фахівці розповіли, коли стабілізуються ціни на картоплю в Україні.

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