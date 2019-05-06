Україна готова відновити транзит нафти в ЄС



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Якісна нафта з вже почала надходити в систему нафтопроводів «Дружба» в напрямку України

АТ «Укртранснафта» заявила про готовність відновити транзит нафти в Європейський Союз. Про це повідомляє у Facebook прес-служба компанії.

«Сьогодні, 6 травня 2019 року, по лінії диспетчерської служби акціонерного товариства «Укртранснафта» направлена телеграма про готовність відновити транзит нафти нафтопроводом «Дружба», – йдеться у повідомленні.

При цьому додається, що з ЛВДС «Мозир» вже почала надходити нафта з якісними показниками, що відповідають нормі, в систему нафтопроводів «Дружба» у напрямку України для подальшого її транспортування в країни ЄС.

Раніше «Укртранснафта» повідомляла, що якісна нафта з Росії надійде на пункти здачі на території ЄС орієнтовно 18 травня.

2 травня повідомлялося, що чиста нафта з Російської Федерації надійшла нафтопроводом «Дружба» на кордон Білорусі.

Як повідомлялося, 19 квітня концерн «Белнефтехим» заявив про 10-25-разове перевищення допустимих показників частки органічних хлоридів у нафті, що поставляється нафтопроводом «Дружба». Російська «Транснефть» визнала відхилення в якості, а Міненерго РФ заявило, що проблеми мають «технічний характер». 22 квітня неякісна сировина досягла європейських і українських НПЗ.

23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти. В той же день польський оператор трубопроводів PERN заявив, що зафіксував погіршення якості російської нафти, що надходить з Білорусі по нафтопроводу «Дружба». «Гомельтранснафта» повідомляла про підвищений вміст хлорорганічних сполук в сировині. 25 квітня о 21:43 «Укртранснафта» вимушено призупинила транзит нафти нафтопроводом «Мозир-Броди». Оператор змушений був це зробити, тому що на приймально-здавальній дільниці «Будковце» (Словаччина) відмовилисьприймати неякісну російську нафту. Також повідомлялося, що для повного відновлення роботи трубопроводу «Дружба» після надходження в нього забруднених нафтопродуктів із Росії потрібно кілька місяців.

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