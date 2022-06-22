Прикордонники змінили правила перевірки росіян на в'їзді в Україну

ДПСУ перевірятиме росіян при в’їзді в Україну за новою схемою

У Держприкордонслужбі заявили про готовність перевірки громадян РФ за новою процедурою. Йдеться про тих, які, маючи намір відвідати України, мають також візи. Детальніше про зміни в ефірі телемарафону розповів речник відомства Андрій Демченко.

Основним нововведенням є те, що тепер перевірка громадян РФ щодо умов їхнього в’їзду відбуватиметься завчасно, а не безпосередньо на кордоні, як було дотепер.

«Нашим співробітникам не становить складнощів перевіряти наявність ще однієї категорії іноземців, кому необхідно потрапити в нашу країну за умови наявності візи. Ми маємо доступ до тих баз даних наявності віз, які видаються дипломатичними представництвами України, а також до ресурсу єВіза для того, щоб перевірити під час спроби перетину кордону громадянами чи дійсна ця віза, чи вона видавалась цій особі і власне чи не є вона підроблена», – повідомив Демченко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення угоди з урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян та застосування деяких міжнародних договорів.

Своєю чергою очільник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров повідомив про підготовку заходів щодо обмеження в'їзду громадян із країн, які здійснюють «недружні дії» щодо Росії. За його словами, зараз розробляється проєкт указу про заходи у відповідь візового характеру у зв'язку з недружніми діями низки іноземних держав. Цей акт запровадить цілу низку обмежених на в'їзд на територію Росії.