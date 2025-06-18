Росія вимагає від України знищити західну зброю: реакція МЗС

Вимога Москви знищити всю зброю, яку надали Україні західні партнери, демонструє повне ігнорування зусиль Сполучених Штатів щодо припинення війни

Абсурдні вимоги Росії щодо знищення зброї, яку отримала Україна від партнерів, свідчать про повне ігнорування дипломатичних зусиль Сполучених Штатів. Так речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на черговий ультиматум росіян, передає «Главком».

«Російські чиновники майже щодня висувають нові абсурдні вимоги. Повна неадекватність. Москва демонструє повне ігнорування зусиль Сполучених Штатів щодо припинення війни», – написав він.

Нагадаємо, 16 червня на одному з пропагандистських ресурсів вийшло інтерв'ю заступника міністра закордонних справ Росії Олександра Грушка. У ньому він заявив, що у межах будь-якої угоди про перемир'я Москва наполягатиме на тому, щоб Україна знищила всю зброю, надану Заходом. – «Усі ці надлишки мають бути знищені. Усі міжнародні алгоритми відомі. Вони мають бути скорочені, утилізовані й гарантовані».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив,що Україна не може прийняти так званий меморандум РФ, бо це ультиматум. Зеленський додав, що Україна не піде на ультиматум, бо це її знищить.

Російський «меморандум» має три розділи з двома варіантами умов припинення вогню і містить 31 пункт. Одним із варіантів умов припинення вогню є так звана «пакетна пропозиція», яка передбачає припинення західної допомоги Україні на час дії «перемир’я», призупинення мобілізації, відмову України від «диверсійної діяльності» проти РФ та звільнення «політв’язнів». У тексті меморандуму є вимога щодо обмеження чисельності ЗСУ.

Росія вирішила висунути такі умови:

«міжнародне визнання» Криму, «Донбасу і Новоросії» у складі Росії;

нейтралітет України;

проведення виборів в Україні, а потім підписання мирного договору;

заборона на прийом і розміщення ядерної зброї на Україні;

заборона поставок західної зброї й розвідданих;

зняття всіх санкцій і відмова від запровадження нових;

відмовитися від вимоги, щоб РФ виплатила збитки від бойових дій.

Також росіяни заявили, що російська мова має отримати статус офіційної в Україні.