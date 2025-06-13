Новинському повідомлено про підозру в несплаті податків на понад 4 млрд грн

За інформацією ДБР, колишньому депутату інкримінують ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах

За даними ДБР, порушення призвело до фактичного ненадходження коштів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату кількох скликань, обраному від забороненої проросійської партії «Опозиційний блок», який раніше також входив до складу «Партії регіонів». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення ДБР.

Державне бюро розслідувань не називає особу нардепа, але на фото, оприлюдненому разом із повідомленням ДБР, вгадується Вадим Новинський. Йому інкримінують ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Розміщена у повідомленні ДБР фотографії підозрюваного фото: Державне бюро розслідувань

За даними слідства, після набуття громадянства України у 2012 році він продовжив свою підприємницьку діяльність на території України, ставши податковим резидентом. Однак, всупереч вимогам податкового законодавства, він не задекларував отримані за кордоном доходи та не сплатив податок на доходи фізичних осіб у сумі понад 4,3 млрд грн.

Зокрема, за даними ДБР, колишній депутат отримав інвестиційний прибуток у розмірі понад 25 млрд грн, що на момент продажу становило декілька мільярдів доларів, від продажу інвестиційних активів – акцій іноземних компаній, які здійснювали діяльність на території Республіки Кіпр.

Це порушення призвело до фактичного ненадходження коштів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах. Наразі тривають необхідні слідчі дії.

Раніше «Главком» оприлюднив скандальні деталі торішнього перебування у столиці громадянина США і лобіста Української православної церкви Московського патріархату Роберта Амстердама. З відкритих джерел відомо, що американець прибув до столиці 20 лютого 2024 року і перебував в Україні до початку березня минулого року. Як свідчать матеріали досудового розслідування, з якими ознайомився «Главком», цілодобовий захист американському лобісту Роберту Амстердаму забезпечив в Україні колишній нардеп, олігарх, а нині підсанкційний клірик УПЦ МП Вадим Новинський. Зокрема, Амстердам пересувався броньованими автівками Mercedes-Benz S-600 L і Lexus LX 570, які належать ТОВ «Торгово-фінансовій фірмі «Сантис» Вадима Новинського (до речі, у часи депутатства Новинський орендував у своєї фірми «Сантис» такий же Mercedes-Benz S-600 L).

Як відомо, з 2022 року Вадим Новинський перебуває під санкціями в Україні. За рішенням Ради нацбезпеки і оборони, введеного в дію указом президента, до олігарха застосовано 15 видів персональних санкцій терміном до червня 2029 року.

У липні 2022 року Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження Вадима Новинського, який вирішив займатися гуманітарними та церковними питаннями. Після втрати мандату олігарх виїхав з України. Користувачі соцмереж помічали Новинського на відпочинку у Хорватії; на недільній службі у найбільшій російській православній церкві Цюриха; в Єрусалимі з Благодатним вогнем.

У травні 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що олігархи та екснардепи Віктор Медведчук та Вадим Новинський на початку вторгнення погрожували йому та сім'ї, а також передавали українському лідеру ультиматуми від глави Кремля Володимира Путіна про капітуляцію.

Пізніше Новинський назвав слова Зеленського «грубим наклепницьким випадом», проте відразу ж фактично підтвердив, що зв'язувався з низкою осіб РФ на початку повномасштабного вторгнення.