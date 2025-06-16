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Танення льодовиків може нашкодити Україні: які міста під загрозою затоплення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Танення льодовиків може нашкодити Україні: які міста під загрозою затоплення
Глобальне потепління може збільшити показник середньої температури в полярних широтах на 10°C
фото з відкритих джерел

Рівень Світового океану до кінця століття може підвищитись на 45-82 см

Україна може відчути наслідки танення льодовиків. Про це заявилакандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук Віра Балабух в інтерв'ю «РБК-Україна», передає «Главком».

Зазначається, що якщо концентрація парникових газів продовжить стрімко зростати, то рівень Світового океану до кінця століття може підвищитись на 45-82 см, або в середньому на 62 см відносно початку століття. Оскільки система Чорного моря пов'язана з системою океанів, наслідки від цього дійдуть і до України.

«Підвищення рівня Чорного моря може призвести до затоплення міста Вилкове. Одеса теж може постраждати від цього. Дуже багато регіонів на півдні України можуть бути втрачені через ерозію, бо розмиватимуться прибережні території», – каже Балабух.

Також глобальне потепління може збільшити показник середньої температури в полярних широтах на 10°C. Таким чином полярне літо подовжиться майже вдвічі – до 180 днів.

«Зміни, які у нас відбуваються, досить нерівномірні. Температура найбільше зростає на північному сході – у Чернігівській й Сумській області. За останні 30 років тут потепліло на 1,5 °C і більше, в той час, як по решті країни ці зміни становлять 1-1,2°C», – додала науковиця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аграрії в Україні отримають можливість мати третій урожай та вирощувати екзотичні культури через вплив глобального потепління на сільське господарство. – «На умовній Тернопільщині можна буде вирощувати субтропічні культури. Але все ж є одна велика проблема – у нас все ще залишається високою кількість вторгнень холодного повітря навесні. Згадайте минулий рік: у березні цвіли дерева, а у квітні вдарили заморозки. Такі коливання температур можуть принести значні збитки».

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Теги: Одеса аграрії Україна Вилкове погода синоптик

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