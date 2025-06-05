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Війна дронів. Військовий експерт оцінив, хто має перевагу

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Війна дронів. Військовий експерт оцінив, хто має перевагу
Військовий експерт оцінив переваги у війні дронів
фото з відкритих джерел

Сергій Згурець: «На різних напрямках спостерігається різна ситуація»

В питаннях дронів Україна наразі поступається Росії в кількості БПЛА на оптоволокні, але тактика й підготовка операторів залишаються ключовими. Про це «Главкому» розповів військовий експерт Сергій Згурець.

За словами Сергія Згурця, у війні дронів на першому місці стоїть кількість безпілотних апаратів, потім – тактика їхнього застосування, і лише на третьому місці – технічні характеристики. Він додав, що ситуація на різних напрямках фронту відрізняється.

«Зараз ми поступаємось у кількості дронів на оптоволокні, це визнає наше військове керівництво. На південь від Покровська українські війська успішно стримують ворога, а між Покровськом і Костянтинівкою противник має перевагу», – зазначив експерт.

Також експерт зазначив, що українські підрозділи часто стикаються з браком кваліфікованих операторів і технічними проблемами дронів, через що доводиться доопрацьовувати їх на місцях. 

«Головне зараз – збільшувати кількість безпілотників і вдосконалювати тактику їх використання», – підсумував Згурець.

Щодо технічних параметрів дронів – швидкості, дальності, ваги й витривалості батарей, – за словами експерта, обидві сторони розвиваються майже паралельно. Згурець скептично ставиться до заяв про масове використання росіянами штучного інтелекту і роїв дронів, які нібито самі можуть знаходити цілі й завдавати ударів. За його словами, такі технології поки що не є системними і малоймовірно, що ворог зможе швидко їх масштабувати.

Раніше «Главком» повідомляв, що удари 1 червня не знищили всі російські стратегічні бомбардувальники, і Росія може і надалі завдавати ударів по Україні. Окупанти продовжують виробляти та накопичувати ракети й безпілотники для ударів по Україні, демонструючи незмінні наміри Росії виграти війни військовими засобами. 

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

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Теги: росія війна Україна дрон

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