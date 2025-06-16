Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Фіксовані обмеження мають поступитися валютній лібералізації – представник Офісу простих рішень та результатів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Фіксовані обмеження мають поступитися валютній лібералізації – представник Офісу простих рішень та результатів
Українська економіка сьогодні на 70% складається з державних витрат, зазначив Романчук
фото: depositphotos.com

Валютні обмеження мають еволюціонувати – експерт про необхідність лібералізації валютного ринку

Українська економіка потребує адаптації валютної політики до поточних умов, а обмеження, які діяли на початку війни, більше не відповідають реаліям 2024–2025 років. Про це заявив керівник напрямку економічних реформ Офісу простих рішень та результатів Ярослав Романчук.

За його словами, валютні обмеження, запроваджені у 2022 році, сьогодні «дедалі частіше перетворюються з інструменту стабільності на механізм контролю».

«Війна триває вже 3,5 роки. Казати: «Ви добре впоралися, за перші шість місяців зробили важливу справу» – це, звісно, підкреслює, що Національний банк спрацював добре на старті. Але зараз, коли минуло вже кілька років, важливо давати сигнали ринку – як українським інвесторам, так і міжнародним партнерам – про зрозумілу економічну політику», – зазначив Романчук.

Він також наголосив на необхідності рівного підходу до всіх учасників ринку: «Ми не можемо мати різне ставлення до боргових інструментів для старих і нових покупців облігацій». На думку експерта, в основі економічної політики має бути чітка стратегія, яка б формувала сучасну систему, стійку до викликів: «Очевидно, що тут більше питань до НБУ і уряду, бо досі немає чіткої концепції чи стратегії, як має виглядати економічна «ЗСУ» – сильна, стійка до викликів система».

Як зазначив Романчук, українська економіка «сьогодні на 70% складається з державних витрат, а сфера приватних ініціатив – дуже вузька і здебільшого перебуває в тіні». Раніше повідомлялося, що згідно з меморандумом з МВФ, Україна має продовжувати поступову валютну лібералізацію в міру стабілізації фінансової системи.

Читайте також:

Теги: Національний банк економіка війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи захочуть і встигнуть США надати допомогу, як це було у жовтні 2024 року, – залишається відкритим питанням
Дестабілізація Близького Сходу. Негативні наслідки для України
14 червня, 14:20
Проєкт ремонту дитсадка №180 у Кривому Розі
Прифронтовий Кривий Ріг повертається до «Великого будівництва»
17 травня, 18:28
Стало відомо, чи поїде Зеленський на інавгурацію Папи Римського
Стало відомо, чи поїде Зеленський на інавгурацію Папи Римського
17 травня, 18:50
Новою датою появи метро на Виноградар називається 2027 рік
Метро на Виноградар навряд чи буде добудовано до 2027 року: що гальмує процес
19 травня, 11:41
Українські удари повинні змусити адміністрацію Трампа переглянути плани щодо протиракетного щита «Золотий купол»
Операція «Павутина» викрила недоліки витрат Трампа на армію США
3 червня, 10:25
Під час служби на фронті Апостол отримав орден «Золота Зірка» з присвоєнням звання Героя України
Апостол – новий командувач Десантно-штурмових військ: біографія та нагороди
4 червня, 12:07
Пляж «Ланжерон». Оздоровчий сезон в Одесі та області ще не розпочався
Пляжний сезон в Україні: де можна безпечно купатися (список)
12 червня, 10:01
Джерело «Главкому» в одному з мобільних операторів пояснює, що тимчасове блокування зв’язку за географічним принципом технічно зробити простіше, ніж провести тотальну прив’язку SIM-карт до паспортів
Чи відключатимуть мобільний зв’язок при дронових атаках? Фахівець пояснив нюанси
12 червня, 12:40
13 червня винищувачі завдали ударів по десятках цілей по всьому Ірану
Ізраїль заявив про ліквідацію високопоставлених іранських учених-ядерників
14 червня, 17:51

Економіка

Фіксовані обмеження мають поступитися валютній лібералізації – представник Офісу простих рішень та результатів
Фіксовані обмеження мають поступитися валютній лібералізації – представник Офісу простих рішень та результатів
Пів мільярда інвестицій: виш «Метінвест Політехніка» святкує п'ятиріччя
Пів мільярда інвестицій: виш «Метінвест Політехніка» святкує п'ятиріччя
Перший міністр транспорту: «Укрзалізниця» стала на шлях до корупції та зловживань
Перший міністр транспорту: «Укрзалізниця» стала на шлях до корупції та зловживань
Нацбанк продає золоті монети номіналом 200 грн: скільки коштують
Нацбанк продає золоті монети номіналом 200 грн: скільки коштують
Прайс-кепи блокують імпорт і змушують «Укренерго» купувати найдорожчу електроенергію – експерт
Прайс-кепи блокують імпорт і змушують «Укренерго» купувати найдорожчу електроенергію – експерт
З початку року ДТЕК виготовив чотири прохідницьких комбайни для вуглевидобутку
З початку року ДТЕК виготовив чотири прохідницьких комбайни для вуглевидобутку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Україна втратила свого найпотужнішого союзника – The Telegraph
246K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 червня 2025
84K
Іран попросив президента Кіпру передати Ізраїлю послання
39K
Генштаб заявив про відкриття нового напрямку на фронті
36K
Чи покарали 67 хмельницьких прокурорів із фейковою інвалідністю? Нардеп оприлюднив документ

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Сьогодні, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Сьогодні, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
Вчора, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua