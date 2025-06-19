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Європа проведе ядерні переговори з Іраном – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Європа проведе ядерні переговори з Іраном – Reuters
Зустріч з представником Ірану пройде у Женеві
фото з відкритих джерел

У переговорах візьмуть участь міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії, а також головний дипломат Європейського Союзу

У п’ятницю, 20 червня, в Женеві відбудуться переговори щодо іранської ядерної програми за участі високопоставлених європейських дипломатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агентство Reuters.

Як повідомило німецьке дипломатичне джерело, у зустрічі візьмуть участь міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії, а також головний дипломат Європейського Союзу. Вони проведуть перемовини з іранським міністром закордонних справ.

Співрозмовник агентства уточнив, що спочатку очільники зовнішньополітичних відомств зустрінуться з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас у приміщенні німецького консульства в Женеві. Після цього заплановано спільну зустріч із представником Ірану.

Також наголошується, що переговори були погоджені зі Сполученими Штатами.

Раніше ми писали, що Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, інформує «Главком».

За його словами, наразі Ізраїль перебуває в очікуванні позиції Трампа щодо завершення розпочатої кампанії проти Тегерана. Представники обох країн ведуть постійні консультації з приводу ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.

Варто зауважити, ізраїльський 12-й канал повідомив, що США приєднаються до війни проти Ірану у найближчий час. Раніше президент США Дональд Трамп відмовився від направлення високопосадовців на зустріч з Іраном для спроби досягти угоди.

Крім того, високопоставлені чиновники розповіли Axios, що Трамп серйозно розглядає напад на Іран і проводить важливу зустріч зі своїми радниками.

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

До слова, сенатор-демократ Марк Ворнер висловив здивування через жорстку риторику президента Дональда Трампа щодо Ірану, назвавши її «вкрай заплутаною». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Так, я вважаю, що на початку він вчинив правильно, заявивши про підтримку права Ізраїлю на самооборону та водночас утримавшись від прямого втручання. Але в цілому ця ситуація для мене досить незрозуміла», – сказав Ворнер в ефірі CNN.

Теги: Іран Європа переговори

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