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    Економіка та фінанси

    Ляшко назвав олігарха, в інтересах якого НКРЕКП гальмує інтеграцію нашої енергосистеми з ЄС

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    Ляшко стверджує, що Пінчук збагачується ні імпорті струму з Білорусі і Росії - Ляшко назвав олігарха, в інтересах якого НКРЕКП гальмує інтеграцію нашої енергосистеми з ЄС
    Ляшко стверджує, що Пінчук збагачується ні імпорті струму з Білорусі і Росії

    Ляшко розказав, хто заробляє на імпорті російського струму в Україні

    НКРЕКП на чолі з Валерієм Тарасюком буде робити все, аби зірвати інтеграцію енергосистеми України з Європейським Союзом, щоб олігарх Віктор Пінчук міг продовжувати збагачуватися на імпорт струму з Росії і Білорусі.

    Про це заявив лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко.

    «Ми продовжуємо отримувати імпорт з однієї причини, то тому що на цьому заробляють, а заробляє одна людина в цій країні – (Віктор – прим.) Пінчук… А наш доморощений регулятор НКРЕКП на чолі з (Валерієм – прим.) Тарасюком, в ручному режимі все регулює, і платять за це українці величезними боргами і колапсом в енергетиці», – зазначив Ляшко в ефірі телеканалу «Україна24».

    Він наголосив, що відкриття імпорту російського струму повернуло енергосистему України в сферу впливу Росії і «відкинуло країну на 5-10 років назад».

    «Питання заборони російсько-білоруського імпорту – це навіть не обговорюється, це як «отче наш», – заявив Ляшко.

    Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.

    18 березня про необхідність обмеження імпорту заявив президент Володимир Зеленський, а на наступний день припинити імпорт пообіцяв в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

    Основним імпортером з Білорусі виступає компанія «Дніпросталь-Енерго» олігарха Віктора Пінчука.

    Теги: Росія НКРЕКП Олег Ляшко імпорт Володимир Зеленський Віктор Пінчук Юрій Вітренко
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