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Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Енергетики роблять усе можливе, аби в українців було світло у домівках
фото з відкритих джерел

В Україні тримає ремонтна кампанія для підготовки до наступного опалювального сезону

Українські енергетики продемонстрували високу кваліфікацію в експлуатації і обслуговувані енергосистеми в умовах війни. Про це йдеться в щоденному звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії. 

«Незважаючи на те, що напади Росії на енергетичну інфраструктуру України, ймовірно, продовжаться цієї зими, Україна минулої зими продемонструвала, що має кваліфіковану робочу силу та досвід, необхідний для експлуатації та обслуговування енергосистем навіть в умовах воєнного часу», – зазначають британці.

В Міноборони Британії зазначили, що незважаючи на постійний тиск війни, зусилля України зі створення запасів палива, ймовірно, будуть успішними для забезпечення наявності достатніх запасів палива під час наближення зимового періоду.

«Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор для підтримки видобутку, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплоелектростанцій і теплових установок взимку, а також значні запаси газу, що забезпечують додатковий резерв», – йдеться в повідомелнні.

Нагадаємо, в Україні тримає ремонтна кампанія для підготовки до наступного опалювального сезону. Лише компанія ДТЕК до кінця року планує інвестувати в ремонти ТЕС і підготовку вугільних лав близько 11 млрд гривень.

Теги: енергетика вугілля Україна

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