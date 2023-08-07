«Укренерго» повідомило, як захищатиме енергосистему від обстрілів РФ взимку
Україна вибудувала багаторівневу систему пасивного захисту енергооб'єктів
Українські енергетики спільно з військовими працюють над захистом української енергосистеми від нових ворожих обстрілів. Про це у коментарі Liga.net розповіла речниця «Укренерго» Марія Цатурян.
Україна вибудувала багаторівневу систему пасивного захисту енергооб'єктів, переконує Цатурян. Вона включає і протиракетні, і протидронові елементи. Один із захисних елементів – мішки з піском, які допоможуть захистити об’єкти енергосистеми від ураження уламками.
Захист не буде стовідсотковим, попереджають у «Укренерго».
«Передбачити, куди і чим битиме ворог, ніхто не може. Ніхто у світі не має уніфікованого технічного рішення, як захистити енергооб'єкти від масованих атак дронів та ракет. Усе це ми розробляємо, враховуючи наш досвід та можливості», – зазначила Цатурян.
Більше деталей підготовки системи захисту розголошувати не можна.
Від початку минулої осені росіяни зосередили зусилля на ударах по українській енергетиці. Паливно-енергетичний сектор і до того був під атакою. Але з 9 вересня – удару по Харківській ТЕЦ – розпочався саме інтенсивний обстріл енергетичних об'єктів, розповів Liga.net Юрій Ігнат.
«З 9 вересня по 9 березня вони запустили по Україні близько 750 високоточних крилатих ракет – «Калібри», Х-101, Х-555. І приблизно таку ж кількість дронів, – розказав він. – Це я порахував тільки ті, які ми збили. Були ще не збиті – 20-25% від цієї цифри. Плюс С-300, балістика, які ми тоді не мали змоги збивати, вони не попадали в статистику».
Наслідки торішніх ракетних ударів Україна відчуває досі, додала Цатурян.
Російськими ракетами та дронами пошкоджено всі великі теплові та гідроелектростанції, які потрібні для компенсації «піків» вранці і ввечері. Значних уражень зазнало 43% високовольтної мережі Укренерго.
«Вже зараз ми відчуваємо дефіцит у вечірні години, коли спадає сонячна активність, – каже вона. – Він частково покривається імпортом електроенергії, частково тим, що піднімаються інші блоки електростанції».
За словами речниці «Укренерго», узимку вся генерація має бути відновлена і працювати в системі.
«Електростанції активно ремонтуються. Функціонал високовольтної мережі відновлено на 80%. Об'єкти Укренерго будуть готові до покриття пікових навантажень взимку», – каже Цатурян.
Нагадаємо, через брак ракет Росія, вірогідно, завдаватиме ударів по критичній інфраструктурі ударними дронами.
До слова, серпень прогнозується найскладнішим для енергосистеми через подальше виведення у ремонт деяких енергоблоків.
Коментарі — 0