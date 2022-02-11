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    Україна отримає від Світового банку $300 млн на термомодернізацію міст

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    $300 мільйонів будуть виділені на проведення енергоефективних заходів в Україні - Україна отримає від Світового банку $300 млн на термомодернізацію міст
    $300 мільйонів будуть виділені на проведення енергоефективних заходів в Україні
    фото: ecotown

    Енергоефективність критично важлива для майбутнього України, наголосив регіональний директор Світового банку

    Світовий банк надасть $300 млн на проведення термомодернізації в українських містах. Про це під час зустрічі домовились міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов з регіональним директором Світового банку у справах країн Східної Європи Арупом Банерджі.

    «Йдеться про модернізацію сектору централізованого теплопостачання, а також водопостачання та водовідведення. Сьогодні ми обговорюємо старт нового проєкту – $300 мільйонів будуть виділені на проведення енергоефективних заходів в Україні», – сказав Чернишов.

    «Завдяки цьому міста зможуть отримати більше ресурсів на термомодернізацію шкіл, садочків, систем теплопостачання, а також забезпечення вуличного освітлення», – додав міністр.

    У міністерстві зазначили, що станом на кінець 2021 року спільні проєкти Мінрегіону та Світового банку дали можливість скоротити споживання природного газу більш ніж на 27 мільйонів кубометрів, викиди вуглекислого газу (CO2) – на понад 45 тисяч тонн на рік, а також заощадити понад 26 гігават енергії.

    «Енергоефективність критично важлива для майбутнього України. І ми раді долучатися до розбудови енергоефективної України. Технічні процеси з підготовки до реалізації нового проєкту Світового банку з муніципальної енергоефективності у тісній співпраці з Мінрегіоном мають завершитися наприкінці весни 2022 року. Переконаний, це допоможе українським містам знизити рівень залежності від паливно-енергетичних ресурсів та зробить внесок у амбітні цілі України щодо протидії зміні клімату», – заявив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи.

    До слова, Швеція не дасть Україні зброю, але щорічне надсилатиме €22 млн.

    Теги: енергетика Світовий банк фінансування водопостачання Олексій Чернишов Міністерства розвитку громад і територій
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    Україна отримає від Світового банку $300 млн на термомодернізацію міст