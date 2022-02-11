Україна отримає від Світового банку $300 млн на термомодернізацію міст

$300 мільйонів будуть виділені на проведення енергоефективних заходів в Україні

Енергоефективність критично важлива для майбутнього України, наголосив регіональний директор Світового банку

Світовий банк надасть $300 млн на проведення термомодернізації в українських містах. Про це під час зустрічі домовились міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов з регіональним директором Світового банку у справах країн Східної Європи Арупом Банерджі.

«Йдеться про модернізацію сектору централізованого теплопостачання, а також водопостачання та водовідведення. Сьогодні ми обговорюємо старт нового проєкту – $300 мільйонів будуть виділені на проведення енергоефективних заходів в Україні», – сказав Чернишов.

«Завдяки цьому міста зможуть отримати більше ресурсів на термомодернізацію шкіл, садочків, систем теплопостачання, а також забезпечення вуличного освітлення», – додав міністр.

У міністерстві зазначили, що станом на кінець 2021 року спільні проєкти Мінрегіону та Світового банку дали можливість скоротити споживання природного газу більш ніж на 27 мільйонів кубометрів, викиди вуглекислого газу (CO2) – на понад 45 тисяч тонн на рік, а також заощадити понад 26 гігават енергії.

«Енергоефективність критично важлива для майбутнього України. І ми раді долучатися до розбудови енергоефективної України. Технічні процеси з підготовки до реалізації нового проєкту Світового банку з муніципальної енергоефективності у тісній співпраці з Мінрегіоном мають завершитися наприкінці весни 2022 року. Переконаний, це допоможе українським містам знизити рівень залежності від паливно-енергетичних ресурсів та зробить внесок у амбітні цілі України щодо протидії зміні клімату», – заявив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи.

До слова, Швеція не дасть Україні зброю, але щорічне надсилатиме €22 млн.