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    Економіка та фінанси

    Зеркаль пояснила, що для України означає заява Енергетичної ради США-ЄС

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    Засідання дев'ятої Енергетичної ради США та ЄС у Вашингтоні, округ Колумбія, 7 лютого - Зеркаль пояснила, що для України означає заява Енергетичної ради США-ЄС
    Засідання дев'ятої Енергетичної ради США та ЄС у Вашингтоні, округ Колумбія, 7 лютого
    фото: Єврокомісія

    «У документі згадано критичні речі, необхідні для безпеки і України, і всього континенту», – пояснила Зеркаль

    Радниця міністра енергетики Олена Зеркаль, яка наразі перебуває у Вашингтоні, пояснила у Facebook, що для України означає спільна заява Енергетичної ради США-ЄС.

    Зеркаль зазначила, що у документі згадано критичні речі, необхідні для безпеки і України, і всього континенту:

    • необхідність забезпечення альтернативних поставок газу в Європу, не забуваючи Україну та Молдову,
    • різке засудження використання поставок газу в якості енергетичної зброї – ще одне нагадування Росії про ціну, яку доведеться заплатити за енергетичний шантаж ЄС,
    • чітка політична заява, яка підтверджує статус України як ключового партнера ЄС та США та важливість підтримувати її енергетичну безпеку. А також визнання важливості транзитного потенціалу нашої держави для безпеки континенту
    • у заяві також чітко визначено підтримку синхронізації української електричної мережі до європейської системи Entso-E. Наприкінці лютого українська система від'єднається від мережі з Росією та Білоруссю в рамках кількаденного експерименту, і така заява – сильний меседж підтримки, потрібний саме зараз, – зазначила Зеркаль.

    Вона додала, що не обійшлося і без «домашньої роботи» для України.

    «Спільна безпека означає не тільки допомогу союзників, але і власні зусилля. Рецепт простий – продовження енергетичних реформ, посилення незалежності регуляторів, створення справді незалежних наглядових рад. Все це потрібно не «Європі та Америці», а нам – для того, щоб успішно захищатися від тиску Кремля», – пояснила радниця міністра.

    За її словами, вибір у нас теж простий – «ми не готові здаватися Росії, значить треба працювати з союзниками і дотримуватися спільного плану».

    Напередодні глава Єврокомісії розкритикувала «Газпром» за «дивну поведінку».

    Варто зазначити, що РФ у січні обвалила транзит газу через Україну.

    Раніше Європейський Союз розробив план дій на випадок, якщо Росія припинить поставки газу до Європи. Так, ЄС розглядає можливість співпраці з США, Катаром і Азербайджаном з питання поставок газу в разі, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити їх.

    Також Єврокомісія назвала одну з причин високих цін на газ.

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    Теги: ЄС Росія енергетика США газ Україна Олена Зеркаль
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    Зеркаль пояснила, що для України означає заява Енергетичної ради США-ЄС