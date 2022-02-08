Зеркаль пояснила, що для України означає заява Енергетичної ради США-ЄС
«У документі згадано критичні речі, необхідні для безпеки і України, і всього континенту», – пояснила Зеркаль
Радниця міністра енергетики Олена Зеркаль, яка наразі перебуває у Вашингтоні, пояснила у Facebook, що для України означає спільна заява Енергетичної ради США-ЄС.
Зеркаль зазначила, що у документі згадано критичні речі, необхідні для безпеки і України, і всього континенту:
- необхідність забезпечення альтернативних поставок газу в Європу, не забуваючи Україну та Молдову,
- різке засудження використання поставок газу в якості енергетичної зброї – ще одне нагадування Росії про ціну, яку доведеться заплатити за енергетичний шантаж ЄС,
- чітка політична заява, яка підтверджує статус України як ключового партнера ЄС та США та важливість підтримувати її енергетичну безпеку. А також визнання важливості транзитного потенціалу нашої держави для безпеки континенту
- у заяві також чітко визначено підтримку синхронізації української електричної мережі до європейської системи Entso-E. Наприкінці лютого українська система від'єднається від мережі з Росією та Білоруссю в рамках кількаденного експерименту, і така заява – сильний меседж підтримки, потрібний саме зараз, – зазначила Зеркаль.
Вона додала, що не обійшлося і без «домашньої роботи» для України.
«Спільна безпека означає не тільки допомогу союзників, але і власні зусилля. Рецепт простий – продовження енергетичних реформ, посилення незалежності регуляторів, створення справді незалежних наглядових рад. Все це потрібно не «Європі та Америці», а нам – для того, щоб успішно захищатися від тиску Кремля», – пояснила радниця міністра.
За її словами, вибір у нас теж простий – «ми не готові здаватися Росії, значить треба працювати з союзниками і дотримуватися спільного плану».
Напередодні глава Єврокомісії розкритикувала «Газпром» за «дивну поведінку».
Варто зазначити, що РФ у січні обвалила транзит газу через Україну.
Раніше Європейський Союз розробив план дій на випадок, якщо Росія припинить поставки газу до Європи. Так, ЄС розглядає можливість співпраці з США, Катаром і Азербайджаном з питання поставок газу в разі, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити їх.
Також Єврокомісія назвала одну з причин високих цін на газ.