Зеркаль пояснила, що для України означає заява Енергетичної ради США-ЄС

«У документі згадано критичні речі, необхідні для безпеки і України, і всього континенту», – пояснила Зеркаль

Радниця міністра енергетики Олена Зеркаль, яка наразі перебуває у Вашингтоні, пояснила у Facebook, що для України означає спільна заява Енергетичної ради США-ЄС.

Зеркаль зазначила, що у документі згадано критичні речі, необхідні для безпеки і України, і всього континенту:

необхідність забезпечення альтернативних поставок газу в Європу, не забуваючи Україну та Молдову,

різке засудження використання поставок газу в якості енергетичної зброї – ще одне нагадування Росії про ціну, яку доведеться заплатити за енергетичний шантаж ЄС,

чітка політична заява, яка підтверджує статус України як ключового партнера ЄС та США та важливість підтримувати її енергетичну безпеку. А також визнання важливості транзитного потенціалу нашої держави для безпеки континенту

у заяві також чітко визначено підтримку синхронізації української електричної мережі до європейської системи Entso-E. Наприкінці лютого українська система від'єднається від мережі з Росією та Білоруссю в рамках кількаденного експерименту, і така заява – сильний меседж підтримки, потрібний саме зараз, – зазначила Зеркаль.

Вона додала, що не обійшлося і без «домашньої роботи» для України.

«Спільна безпека означає не тільки допомогу союзників, але і власні зусилля. Рецепт простий – продовження енергетичних реформ, посилення незалежності регуляторів, створення справді незалежних наглядових рад. Все це потрібно не «Європі та Америці», а нам – для того, щоб успішно захищатися від тиску Кремля», – пояснила радниця міністра.

За її словами, вибір у нас теж простий – «ми не готові здаватися Росії, значить треба працювати з союзниками і дотримуватися спільного плану».

Напередодні глава Єврокомісії розкритикувала «Газпром» за «дивну поведінку».

Варто зазначити, що РФ у січні обвалила транзит газу через Україну.

Раніше Європейський Союз розробив план дій на випадок, якщо Росія припинить поставки газу до Європи. Так, ЄС розглядає можливість співпраці з США, Катаром і Азербайджаном з питання поставок газу в разі, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити їх.

Також Єврокомісія назвала одну з причин високих цін на газ.