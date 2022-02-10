Швеція не дасть Україні зброю, але щорічне надсилатиме €22 млн

Політика Швеції щодо ненадання зброї не змінилася, адже «у Швеції дуже суворі правила та контроль за експортом зброї»

Швеція прийняла рішення про нову стратегію співробітництва з Україною, у рамках якої щорічно виділятиме €22 млн для підтримки українських реформ. Про це повідомила міністерка з питань міжнародного розвитку та співпраці Швеції Матильда Ернкранс, пише «Укрінформ».

«Ми будемо надавати нашу підтримку як в рамках програми співробітництва, так і в рамках гуманітарної підтримки. Урядом Швеції нещодавно було прийнято рішення щодо нової стратегії співробітництва між Швецією та Україною, яке розраховане на сім років і було збільшено обсяг Співробітництва. Кожного року Україна буде отримувати близько €22 млн в рамках співробітництва заради реформ», – сказала Ернкранс.

Вона зазначила, що така допомога від Швеції допоможе Україні розбудувати сталу економіку та стійке суспільство.

Водночас Ернкранс наголосила, що політика Швеції щодо ненадання зброї не змінилася, адже «у Швеції дуже суворі правила та контроль за експортом зброї». Однак міністерка додала, що Швеція співпрацює з Україною з часів незалежності. Загальний обсяг фінансування – €400 млрд, крім того, планується розширення допомоги.

«Нещодавно Швеція брала участь у запуску нової ініціативи, а саме фонду «Партнерство за сильну Україну», в якому ще чотири країни беруть участь. Внесок Швеції складає €5 млн, які розраховані на три роки, сподіваємося, що питання постраждалих від конфлікту в районах Донецької та Луганської областей за допомогою цих коштів будуть вирішені», – розповіла Ернкранс.

Раніше Україна заявила, що у Німеччини немає юридичних заборон на постачання зброї.

Вчора в Україну прибув десятий літак із військовою допомогою від США. Того ж дня стало відомо, що до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії.

Згодом міністр оборони уточнив, яку військову допомогу привіз літак із Британії.