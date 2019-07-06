Туск і Зеленський перед самітом Україна-ЄС поїдуть до Станиці Луганської – ЗМІ



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Туск поїде до Луганської області 7 липня

Туск планує ознайомитися з поточною ситуацією в районі проведення операції Об'єднаних сил, відвідати Станицю Луганську, поспілкуються з представниками СММ ОБСЄ та місцевими жителями

Президент Європейської ради Дональд Туск разом з президентом Володимиром Зеленським відвідають Луганську область напередодні саміту Україна-ЄС у Києві. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що візит заплановано на 7 липня.

Туск і Зеленський ознайомляться з поточною ситуацією в районі проведення операції Об'єднаних сил, відвідають Станицю Луганську, поспілкуються з представниками СММ ОБСЄ та місцевими жителями.

Як повідомлялося, саміт Україна-ЄС: Туск і Юнкер їдуть у Київ обговорити Азовське море.

Нагадаємо, 8 липня 2019 року в Києві відбудеться 21-й саміт Україна - ЄС - двосторонній захід найвищого політичного рівня між Україною та ЄС.