  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Туск і Зеленський перед самітом Україна-ЄС поїдуть до Станиці Луганської – ЗМІ

    • Розсилка
    Туск поїде до Луганської області 7 липня - Туск і Зеленський перед самітом Україна-ЄС поїдуть до Станиці Луганської – ЗМІ
    Туск поїде до Луганської області 7 липня

    Туск планує ознайомитися з поточною ситуацією в районі проведення операції Об'єднаних сил, відвідати Станицю Луганську, поспілкуються з представниками СММ ОБСЄ та місцевими жителями

    Президент Європейської ради Дональд Туск разом з президентом Володимиром Зеленським відвідають Луганську область напередодні саміту Україна-ЄС у Києві. Про це повідомляє  Інтерфакс-Україна.

    Читайте також

    Зазначається, що візит заплановано на 7 липня.

    Туск і Зеленський ознайомляться з поточною ситуацією в районі проведення операції Об'єднаних сил, відвідають Станицю Луганську, поспілкуються з представниками СММ ОБСЄ та місцевими жителями. 

    Як повідомлялося, саміт Україна-ЄС: Туск і Юнкер їдуть у Київ обговорити Азовське море.

    Нагадаємо, 8 липня 2019 року в Києві відбудеться 21-й саміт Україна - ЄС - двосторонній захід найвищого політичного рівня між Україною та ЄС.

    Читайте також
    ЄС ОБСЄ ЗМІ Київ саміт Азовське море Володимир Зеленський Україна Дональд Туск президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ