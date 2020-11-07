МОЗ про новий антирекорд COVID-19: В Україні ураганні темпи розповсюдження коронавірусу

МОЗ просить дотримуватися всіх протиепідемічних правил, зокрема використовувати маски у публічних місцях

В Україні зафіксовані рекордні 10,7 тисяч випадків коронавірусу за добу

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, ресурси медичної системи України обмежені, щодня зростає кількість хворих, які потребують невідкладної шпиталізації.

«Ми вже перетнули позначку в 10 тисяч хворих на добу, стрімко зростає кількість хворих, ураганними темпами розповсюджується коронавірус...», – заявив Степанов на брифінгу.

Степанов знову попросив дотримуватися всіх протиепідемічних правил, адже лікарі протягом останніх 6 місяців працюють цілодобово.

«Вони виснажені. Давайте їм допоможемо, давайте зменшимо кількість хворих», – закликав міністр.

В Україні за минулу добу, 6 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10746 людей, це новий антирекорд. Попереднього дня в Україні підтвердили 9721 випадки коронавірусу.

За минулу добу одужали 8685 людей, 187 померли від ускладнень. Загалом від початку пандемії станом на ранок 7 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 450939 людей, одужали 204229 осіб, летальних випадків – 8312.

У Києві за минулу добу на коронавірус захворіли ще 854 людини.