Україна за п'ять місяців запозичила понад 182 млрд грн



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Погашення основної суми боргу державного бюджету, як зазначається, становило у цей період 176,2 млрд грн

Державні запозичення України у січні-травні цього року сягнули 182,2 млрд грн. Про це свідчать дані з оприлюдненого Міністерством фінансів червневого макроогляду, пише УНН.

«Запозичення на фінансування загального фонду державного бюджету у січні-травні становили 182,2 млрд грн, у тому числі на внутрішньому ринку залучено 155,5 млрд грн, на зовнішньому - 26,6 млрд грн», - вказали у Мінфіні.

Погашення основної суми боргу державного бюджету, як зазначається, становило у цей період 176,2 млрд грн.

Довгострокове погашення векселів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб становило 6,5 млрд грн.

Зазначимо, держбюджет у січні-травні був виконаний з профіцитом у 7,7 млрд грн, а не 8,6 млрд грн, про які повідомлялося раніше.