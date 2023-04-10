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Україна відновлює експорт електроенергії до Молдови та Польщі: що відомо

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна відновлює експорт електроенергії до Молдови та Польщі: що відомо
фото з відкритих джерел

Україна відновлює експорт електроенергії в Європу

Найближчими днями «Укренерго» розпочне експорт електроенергії до Молдови та Польщі. Це стало можливим завдяки надлишку виробництва електроенергії в енергосистемі Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

​​«Укренерго» провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня. За результатами аукціону було розподілено 51% (330 з 650 МВт) усієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників»,– йдеться у повідомленні.

У пресслужбі компанії зазначили, що через війну і пов'язані з нею ризики, наразі доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах.

«Крім цього, сьогодні відбудеться аукціон з розподілу 80 МВт пропускної спроможності міждержавного перетину у напрямку Польщі на дату постачання 12 квітня», – додали в Укренерго.

Також Україна зараз планує відкрити експорт у Словаччину.

Раніше повідомлялося, що через діючі цінові обмеження на енергетичному ринку генеруються додаткові борги.

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Теги: експорт Україна аукціон Укренерго

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