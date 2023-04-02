Як в «Укренерго» готуватимуться до можливих атак РФ: деталі

Підготовка енергосистеми до майбутньої зими залежить від чотирьох факторів

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що план з відновлення енергетичних об'єктів полягає у тому, аби встигнути до початку опалювального сезону підсилити захист підстанцій. Про це він повідомив у ефірі марафону «Єдині новини».

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За словами Володимира Кудрицького, підготовка енергосистеми до майбутньої зими залежить від чотирьох факторів, а саме фізичний захист енергооб’єктів, відновлення генерації, обладнання та фінанси для цього.

Голова «Укренерго» зазначає, що компанія активно готується до наступної зими і ухвалює рішення, які допоможуть захистити енергооб'єкти.

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«І ми дуже вдячні Державному агентству з відновлення та розвитку інфраструктури України, з яким ми співпрацюємо у цьому, щоб захистити магістральну інфраструктуру та критично важливі енергооб’єкти», – заявив Володимир Кудрицький.

Крім того, за словами голови «Укренерго», в компанії активно працюють над підготовка теплоелектроцентралей до зими, а також відновленням генерації на гудро та теплоелектростанціях.

«Важливо також законтрактувати і привезти в Україну достатню кількість обладнання, яке необхідне для ремонту мереж, електростанцій. Також важлива наявність грошей для того, щоб ремонтувати пошкоджені енергооб’єкти, підстанції, мережі», – зазначив Кудрицький.

На думку Кудрицького, ці компоненти допоможуть підготуватися та пережити майбутню зиму без масштабних відключень.

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Нагадаємо, що раніше повідомляли, що завдяки експорту електроенергії можна профінансувати покриття тарифів для населення.