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Як в «Укренерго» готуватимуться до можливих атак РФ: деталі

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Як в «Укренерго» готуватимуться до можливих атак РФ: деталі
фото ілюстративне
фото: vechirniy.kyiv.ua

Підготовка енергосистеми до майбутньої зими залежить від чотирьох факторів

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що план з відновлення енергетичних об'єктів полягає у тому, аби встигнути до початку опалювального сезону підсилити захист підстанцій. Про це він повідомив у ефірі марафону «Єдині новини».

За словами Володимира Кудрицького, підготовка енергосистеми до майбутньої зими залежить від чотирьох факторів, а саме фізичний захист енергооб’єктів, відновлення генерації, обладнання та фінанси для цього. 

Голова «Укренерго» зазначає, що компанія активно готується до наступної зими і ухвалює рішення, які допоможуть захистити енергооб'єкти.

«І ми дуже вдячні Державному агентству з відновлення та розвитку інфраструктури України, з яким ми співпрацюємо у цьому, щоб захистити магістральну інфраструктуру та критично важливі енергооб’єкти», – заявив Володимир Кудрицький.

Крім того, за словами голови «Укренерго», в компанії активно працюють над підготовка теплоелектроцентралей до зими, а також відновленням генерації на гудро та теплоелектростанціях.

«Важливо також законтрактувати і привезти в Україну достатню кількість обладнання, яке необхідне для ремонту мереж, електростанцій. Також важлива наявність грошей для того, щоб ремонтувати пошкоджені енергооб’єкти, підстанції, мережі», – зазначив Кудрицький.

На думку Кудрицького, ці компоненти допоможуть підготуватися та пережити майбутню зиму без масштабних відключень. 

Нагадаємо, що раніше повідомляли, що завдяки експорту електроенергії можна профінансувати покриття тарифів для населення.

 

Теги: фінанси Укренерго населення Єдині новини електроенергія

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