Енергосистема працює ненадійно. «Укренерго» звернулось до українців
У Чернівецькій області негода спричинила пошкодження на розподільчих мережах
Станом на 7 квітня дефіциту в енергосистемі не спостерігається, проте, в багатьох регіонах країни вона працює ненадійно. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
Крім того, в Чернівецькій області негода спричинила пошкодження на розподільчих мережах – через це «надійність живлення у більшості регіонів значно знижена».
«Тому просимо ощадливо споживати електроенергію та, за можливості, рівномірно розподіляти використання потужних приладів упродовж доби», – йдеться у повідомленні.
Енергетики зазначають, що наразі виробництво електроенергії повністю забезпечує потреби споживачів, тому відключення світла не плануються.
Нагадаємо, що західні області вже кілька днів засипає снігом.
Сьогодні, 7 квітня, погода буде хмарною, але з проясненнями. На заході подекуди випаде мокрий сніг. У деякий областях дощитиме. Температура в країні коливатиметься від 5° морозу вночі до 17° тепла вдень.
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