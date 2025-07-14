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Україна за час війни експортувала морем 130 млн тонн вантажів

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Україна за час війни експортувала морем 130 млн тонн вантажів
Україна продовжує забезпечувати світ продовольством навіть у четвертий рік війни
фото з відкритих джерел

Після повномасштабного вторгнення 90% української аграрної продукції продовжують експортуватися морем

З початку війни понад 130 млн тонн вантажів було перевезено українським морським коридором й 81 млн тонн з цього обсягу є аграрною продукцією. Про це, як пише «Главком», повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Він наголосив, що українське зерно і продовольство продовжують надходити до десятків країн, зокрема в регіони, для яких постачання морем залишаються єдиним можливим маршрутом – від країн Азії до Латинської Америки.

«Це дає можливість підтримувати стабільність на глобальному продовольчому ринку навіть на четвертий рік повномасштабної війни в Україні», - підкреслив посадовець.

Він наголосив, що до 2022 року через морські шляхи експортувались 94% української аграрної продукції. Зараз цей рівень тримається на 90%, що критично важливо для як економіки України, так і для фермерів, для міжнародних партнерів, для мільйонів людей, які чекають на українське зерно.

За цей період з портів Великої Одеси вийшло понад 5 тисяч суден. які також перевозили інші критично важливі вантажі: метал, руду, добрива, гуманітарну допомогу. 

Олексій Кулеба зазначив, що внаслідок російських атак пошкоджено 423 об’єкти портової інфраструктури, постраждали 32 цивільних судна, поранення дістали 115 людей, також є загиблі. Утім, наголосив він, робота портів триває.

«Це напрям, який держава тримає під особливим контролем, щоб зберігати темп експорту, підтримувати національну економіку та виконувати зобов’язання перед світом», - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз ухвалив рішення значно скоротити імпорт української пшениці та цукру, запровадивши нові квоти, які зменшать обсяги поставок на 70-80%.

Також «Главком» писав, що після тривалої судової боротьби американські інвестиційні компанії отримали контроль над зерновим терміналом «Олімпекс» у порту Одеси.

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Теги: порт Одеса Олексій Кулеба зерно імпорт

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