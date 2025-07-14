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Американські компанії отримали контроль над одним з найбільших зернових терміналів України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Американські компанії отримали контроль над одним з найбільших зернових терміналів України
Термінал «Олімпекс» здатний переробляти до 5 млн тонн зерна на рік
фото з відкритих джерел

Американські фонди планують перезапустити роботу термінала влітку або на початку осені

Американські інвестиційні компанії після тривалої судової боротьби отримали контроль над зерновим терміналом «Олімпекс» у порту Одеси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Термінал «Олімпекс» має річну потужність близько 5 млн тонн, що робить його одним з найбільших в Україні. Раніше фонди виграли міжнародний арбітраж на $150 млн і кілька справ у судах Великої Британії, але довго не могли домогтися визнання в Україні. Перелом настав після арешту бізнесмена Володимира Науменка в травні і рішення Верховного суду в липні.

Наприкінці червня попередні власники термінала Сергій Гроза та Володимин Науменко з GNT Group отримали підозру в шахрайстві за обман американського інвестора. Слідство припускає, що група імітувала знищення зерна після російського вторгнення в компанії, щоб не повертати кредит. GNT відкинула обвинувачення та звинуватила Argentem Creek у використанні позик для ворожого поглинання.

Американський інвестор Джон Паттон вважає, що термінал Olimpex був одним із центрів тіньового експорту зерна. За його словами, боротьба з цим ринком істотно активізувалася за останній рік. Керівництво Argentem Creek планує запустити роботу термінала вже влітку, можливо у вересні. Наразі розпочинається збирання врожаю, тому запуск об'єкта вкрай важливий для експорту.

Нагадаємо, Українські аграрії активно продовжують збір врожаю. Станом на 11 липня, вдалося обмолотити 919,9 тис. га ранніх зернових та зернобобових культур. Загальний намолот становить 2 620,7 тис.

До слова, після повномасштабного вторгнення компанія з орбіти екснардепа, обвинуваченого у держзраді, Віктора Медведчука допомагала вивозити збіжжя з окупованої частини Запорізької області.

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Теги: Одеса зерно США бізнес

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