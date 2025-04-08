Розвідка розшукала 39 суден і 80 капітанів «зернового флоту РФ»

Вже створено прецеденти санкціонування суден і капітанів, причетних до операцій з реалізації зерна з тимчасово окупованих територій України на ринках третіх країн

На сьогодні Служба зовнішньої розвідки України сформувала доказову базу щодо 39 балкерів, які залучені до протиправних операцій з українським зерном. Крім того, розвідка ідентифікувала понад 80 капітанів (переважно громадян Росії), які забезпечують керування цим флотом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

«З початку окупації Росією території сходу та півдня України російські війська здійснюють мародерство та грабежі, а представники окупаційної влади «віджимають» бізнес, вивозять промислове обладнання та сільськогосподарську техніку», – розповіли у СЗР.

Під патронатом Кремля налагоджена схема незаконного вивезення і збуту аграрної продукції, вирощеної на тимчасово захоплених територіях України. Це дає можливість Росії щороку вивозити з України близько 3 млн тонн зерна, переважно до країн Африки і Близького Сходу, насамперед до Єгипту й Сирії. Як зауважили у СЗР, колишній режим Башара Асада купував близько 40% зерна з тимчасово захоплених територій України.

Служба зовнішньої розвідки сформувала доказову базу щодо 39 балкерів, які залучені до протиправних операцій з українським зерном. Також розвідка ідентифікувала понад 80 капітанів (переважно громадян Росії), які забезпечують керування цим флотом.

У розвідці підкреслили, капітан «зернового флоту» є ключовою особою у транспортній операції. Де-факто він є з’єднувальною ланкою між продавцем і покупцем і володіє повною інформацією про товар, який перевозиться судном. Притягнення їх до відповідальності – питання часу, підкреслили у СЗРУ.

Капітани «зерновозів», залучені Росією до протиправної діяльності, свідомо порушують міжнародні правила мореплавства. Вони фальсифікують дані у маршрутних журналах, нехтують безпекою екіпажу, віддаючи накази про вимкнення системи позиціонування судна AIS під час перебування у територіальних водах і портах тимчасово захоплених територій України.

Вже створені прецеденти санкціонування суден і капітанів, причетних до операцій з реалізації зерна з тимчасово захоплених територій України на ринках третіх країн. У 2024 році за участь у незаконному вивезенні зерна із захоплених українських територій Рада ЄС застосувала обмеження проти чотирьох балкерів, зокрема «Сан Даміан», «Сан Космос», «Сан Сіверус» і «Єнісей». У квітні 2025 року рішенням OFAC санкціоновані громадяни РФ Бєляков Юрій Володимирович і Віданов В’ячеслав Володимирович, які в різний час були капітанами суховантажного судна «Зафар», що здійснив доставку 100 тис. тонн пшениці до Ємену.

Нагадаємо, кандидат у президенти Румунії Віктор Понта заявив, що припинить експорт українського зерна через чорноморські порти країни, якщо його оберуть, щоб захистити місцевих фермерів та пообіцяв захищати сусідню Молдову у разі російської атаки.