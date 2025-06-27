Київ просить ЄС покарати Бангладеш за купівлю краденого українського зерна

У травні Бангладеш став четвертим за обсягами покупцем російської пшениці

Україна планує звернутися до Європейського Союзу з проханням запровадити санкції проти бангладешських підприємств, які імпортують пшеницю, вивезену з тимчасово окупованих Росією українських територій. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, передає «Главком».

Як зазначає агенція, українське посольство в Нью-Делі цього року кілька разів зверталося до МЗС Бангладешу з проханням відмовитися від понад 150 тис. тонн зерна, яке було вкрадене та відправлене з російського порту Кавказ.

Посол України в Індії Олександр Поліщук заявив: «Це злочин… Ми поділимося результатами нашого розслідування з нашими колегами з Європейського Союзу і попросимо їх вжити відповідних заходів».



За словами Поліщука, Дакка не відреагувала на звернення України, тоді як українська розвідка виявила, що російські компанії змішують пшеницю, закуплену на окупованих територіях, з російською перед відправкою. Представник міністерства продовольства Бангладеш заявив, що країна забороняє імпорт зерна з окупованих територій України та не купує крадену пшеницю.

Українські дипломати у своїх листах вказали назви суден, реєстраційні номери, дати відправлення та орієнтовні дати прибуття кораблів, які перевозили зерно з кримських портів Севастополя, Керчі та Бердянська до Бангладешу з листопада 2024 року по червень 2025-го.

У листі від 11 червня зазначалося: «Санкції можуть поширюватися не лише на компанії-імпортери, а й на урядовців та керівництво міністерств і відомств, які свідомо сприяють таким порушенням або толерують їх».



Речниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Аніта Гіппер сказала, що судна, про які йдеться, наразі не підпадають під санкції, однак будь-яка доведена причетність суден до перевезення вкраденого українського зерна може стати основою для майбутніх обмежувальних заходів.



За даними Reuters, близько 3% загального врожаю зерна в Росії у 2024 році припадає на окуповані території, за винятком Криму. У травні Бангладеш був четвертим найбільшим покупцем російської пшениці. Про це заявив російський перевізник зерна «Русагротранс». Водночас російський постачальник, який говорив на умовах анонімності, визнав, що походження зерна дуже важко відстежити.

«Це не діаманти і не золото. Склад домішок не дозволяє ідентифікувати», – сказав співрозмовник Reuters.

Раніше, 13 березня, Центр національного спротиву повідомляв, що російські окупанти планують збільшити свої «потужності» вивозу українського зерна за кордон. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях Донеччини загарбники запланували будівництво семи елеваторів, кожен з яких зможе вміщувати від 20 тисяч тонн зерна. «Вже зараз окупанти зберігають на ТОТ Донеччини близько 165 тисяч тонн українського зерна для подальшого незаконного збуту», – йшлося у повідомленні.

Раніше «Главком» повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях України розпочався сезон примусової здачі зерна в російські резерви. За даними Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони, росіяни створили так званих зернових операторів, через яких українські аграрії вимушені продавати пшеницю до РФ за значно заниженими цінами.

Також «Главком» інформував, що українські аграрії за прогнозами можуть втратити 10% від потенційного врожаю та вийти на торішні показники – 73-74 млн тонн зернових та олійних культур. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів гендиректор «Української аграрної конфедерації» Павло Коваль.