Компанія, пов’язана з Медведчуком, вивозила зерно з окупованих територій

Російська фірма «Флоранс», повʼязана з кумом Путіна, у 2023 році була логістичним оператором вивезення зерна

Експорт агропродукції погоджувався на рівні Міністерства сільського господарства РФ

Після повномасштабного вторгнення компанія з орбіти екснардепа, обвинуваченого у держзраді, Віктора Медведчука допомагала вивозити збіжжя з окупованої частини Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування агенції «Слідство.Інфо» та KibOrg.

Журналісти встановили, що російська фірма «Флоранс», пов’язана з Віктором Медведчуком, у 2023 році була логістичним оператором вивезення зерна, що прямувало із загарбаних росіянами теренів Запорізької області через Крим у Туреччину.

Крім цього, відповідно до документів, які є у розпорядженні «Слідства.Інфо», після окупації частини Херсонської області Росією виробник діоксиду титану в анексованому Криму – компанія «Титановые Инвестиции» – підписала договір про надання послуг фірмою «Флоранс». Йшлося, що маршрут завантаження і відвантаження сировини проходитиме через Херсонщину.

Згідно з інформацією з російської податкової служби, за транспортно-експедиційні послуги «Флоранс» отримала 211,2 млн російських рублів або понад $2 млн протягом 2024 року. Власником «Титановых Инвестиций» до грудня 2021 року був український олігарх Дмитро Фірташ, потім підприємство перейшло під контроль близьких до російського диктатора Аркадія та Бориса Ротенбергів.

фото: KibOrg

Нагадаємо, у Львові Національне агентство з розшуку та менеджменту активів виявило незаконне використання заводу «Бетонбуд». Він повʼязаний з колишнім народним депутатом, обвинуваченим у держзраді, Віктором Медведчуком. На об’єкті зафіксовано незаконну експлуатацію арештованих потужностей – виготовлення та збут бетонних розчинів, готових для використання. Також виявлено використання спеціального транспорту, призначеного для перевезення продукції.

До слова, Україна планує звернутися до Європейського Союзу з проханням запровадити санкції проти бангладешських підприємств, які імпортують пшеницю, вивезену з тимчасово окупованих Росією українських територій.

Раніше «Главком» повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях України розпочався сезон примусової здачі зерна в російські резерви. За даними Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони, росіяни створили так званих зернових операторів, через яких українські аграрії вимушені продавати пшеницю до РФ за значно заниженими цінами.