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Компанія, пов’язана з Медведчуком, вивозила зерно з окупованих територій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Компанія, пов’язана з Медведчуком, вивозила зерно з окупованих територій
Російська фірма «Флоранс», повʼязана з кумом Путіна, у 2023 році була логістичним оператором вивезення зерна
фото з відкритих джерел

Експорт агропродукції погоджувався на рівні Міністерства сільського господарства РФ

Після повномасштабного вторгнення компанія з орбіти екснардепа, обвинуваченого у держзраді, Віктора Медведчука допомагала вивозити збіжжя з окупованої частини Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування агенції «Слідство.Інфо» та KibOrg.

Журналісти встановили, що російська фірма «Флоранс», пов’язана з Віктором Медведчуком, у 2023 році була логістичним оператором вивезення зерна, що прямувало із загарбаних росіянами теренів Запорізької області через Крим у Туреччину.

Крім цього, відповідно до документів, які є у розпорядженні «Слідства.Інфо», після окупації частини Херсонської області Росією виробник діоксиду титану в анексованому Криму – компанія «Титановые Инвестиции» – підписала договір про надання послуг фірмою «Флоранс». Йшлося, що маршрут завантаження і відвантаження сировини проходитиме через Херсонщину.

Згідно з інформацією з російської податкової служби, за транспортно-експедиційні послуги «Флоранс» отримала 211,2 млн російських рублів або понад $2 млн протягом 2024 року. Власником «Титановых Инвестиций» до грудня 2021 року був український олігарх Дмитро Фірташ, потім підприємство перейшло під контроль близьких до російського диктатора Аркадія та Бориса Ротенбергів.

Компанія, пов’язана з Медведчуком, вивозила зерно з окупованих територій фото 1
фото: KibOrg

Нагадаємо, у Львові Національне агентство з розшуку та менеджменту активів виявило незаконне використання заводу «Бетонбуд». Він повʼязаний з колишнім народним депутатом, обвинуваченим у держзраді, Віктором Медведчуком. На об’єкті зафіксовано незаконну експлуатацію арештованих потужностей – виготовлення та збут бетонних розчинів, готових для використання. Також виявлено використання спеціального транспорту, призначеного для перевезення продукції.

До слова, Україна планує звернутися до Європейського Союзу з проханням запровадити санкції проти бангладешських підприємств, які імпортують пшеницю, вивезену з тимчасово окупованих Росією українських територій.

Раніше «Главком» повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях України розпочався сезон примусової здачі зерна в російські резерви. За даними Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони, росіяни створили так званих зернових операторів, через яких українські аграрії вимушені продавати пшеницю до РФ за значно заниженими цінами.

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Теги: Віктор Медведчук зерно окуповані території

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