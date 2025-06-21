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Росія змушуює українських аграріїв в окупації продавати пшеницю за безцінь

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Росія змушуює українських аграріїв в окупації продавати пшеницю за безцінь
Центр протидії дезінформації зазначає, що на ТОТ України фактично відсутній вільний ринок
фото з відкритих джерел

Окупанти примусово забирають зерно на ТОТ: Центр протидії дезінформації викрив схему «зернових операторів»

На тимчасово окупованих територіях  України розпочався сезон примусової здачі зерна в російські резерви. За даними Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони, росіяни створили так званих зернових операторів, через яких українські аграрії вимушені продавати пшеницю до РФ за значно заниженими цінами, пише «Главком».

Українських фермерів змушують продавати тонну пшениці за 7–8 тис. рублів ($80–90). Це майже вдвічі менше від цін на російському ринку ($150–220 за тонну) і набагато дешевше, ніж ціни в Україні ($230–260 за тонну).

Ворог використовує адміністративний тиск, погрожуючи аграріям відмовами у так званих деклараціях відповідності. З січня 2025 року окупанти вже скасували 357 таких декларацій на 487 тис. тонн зерна, нібито через «порушення норм безпеки».

Центр протидії дезінформації зазначає, що на ТОТ України фактично відсутній вільний ринок. Російська Федерація повністю монополізувала торгівлю зерном, усунувши будь-яку конкуренцію між покупцями. Крім того, окупанти взяли під повний контроль логістику.

Це дозволяє російським «зерновим операторам» диктувати грабіжницькі занижені ціни, абсолютно не враховуючи реальну ринкову вартість сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, українські аграрії за прогнозами можуть втратити 10% від потенційного врожаю та вийти на торішні показники – 73-74 млн тонн зернових та олійних культур. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів гендиректор «Української аграрної конфедерації» Павло Коваль.

За словами експерта, погодна ситуація восени під час посіву озимини була непростою, що вплинуло на структуру посівів: було посіяно менше озимого ячменю та пшениці. Коваль каже, що аграрії звикли, що від заморозків можуть постраждати ранні фрукти, однак ніхто не очікував таких пізніх морозів.

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Теги: окуповані території зерно росія Україна

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